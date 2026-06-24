Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καύσωνα επηρεάζουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, οδηγώντας σε μειωμένη απόδοση και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποσύνδεση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού κουζίνας από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, για τον περιορισμό της περιττής θερμότητας.

Η χρήση χρονοδιακοπτών ή έξυπνων πριζών μπορεί να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των κλιματιστικών, προστατεύοντας τις συσκευές από υπερθέρμανση και πιθανές βλάβες.

Επιπλέον, προτείνεται η απενεργοποίηση του εξοπλισμού γραφείου και των φωτιστικών σωμάτων μετά τη χρήση, καθώς η θερμότητα που εκπέμπουν επιβαρύνει το εσωτερικό περιβάλλον του σπιτιού.

Η αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων με τύπου LED αποτελεί μια ακόμη αποτελεσματική λύση για τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης και της κατανάλωσης ρεύματος.

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Με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η προσοχή των περισσότερων στρέφεται στην προστασία από τη ζέστη, την επαρκή ενυδάτωση και την αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν καθημερινά μέσα στο σπίτι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη απόδοση, αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και μεγαλύτερη καταπόνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τους.

Σύμφωνα με ειδικούς και επαγγελματίες ηλεκτρολόγους που μίλησαν στο Homes & Gardens, υπάρχουν ορισμένες συσκευές που καλό είναι να αποσυνδέονται από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης ζέστης.

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Ανάμεσα στις πρώτες συσκευές που προτείνεται να βγαίνουν από την πρίζα βρίσκονται οι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές καθημερινής χρήσης. Φορτιστές κινητών τηλεφώνων, κονσόλες παιχνιδιών, φορτιστές ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων, συσκευές προσωπικής περιποίησης και παρόμοιος εξοπλισμός συνεχίζουν συχνά να καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά. Η αποσύνδεσή τους συμβάλλει στον περιορισμό της άσκοπης παραγωγής θερμότητας και μειώνει το συνολικό φορτίο του ηλεκτρικού δικτύου σε περιόδους όπου η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών.

Αντίστοιχα, οι ειδικοί συνιστούν να αποσυνδέονται και οι μικρές συσκευές που βρίσκονται συνήθως στον πάγκο της κουζίνας, όπως βραστήρες, τοστιέρες, καφετιέρες, μπλέντερ και φριτέζες αέρος, όταν δεν είναι απαραίτητες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η περιττή κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα προστατεύονται οι συσκευές από πιθανές διακυμάνσεις ή υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου, φαινόμενα που εμφανίζονται συχνότερα σε περιόδους αυξημένης ενεργειακής ζήτησης. Αντίθετα, συσκευές όπως τα ψυγεία και οι φούρνοι δεν χρειάζεται να αποσυνδέονται, καθώς διαθέτουν συνήθως ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας και προστασίας.

Σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες, δεν υπάρχει ανάγκη να απενεργοποιούνται όσο χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση δροσερών συνθηκών στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται η ένταση λειτουργίας τους και το φορτίο που δέχονται. Ιδιαίτερα οι παλαιότερες συσκευές μπορεί να επιβαρυνθούν από τη συνεχή λειτουργία σε συνθήκες ακραίας ζέστης, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, βλάβης ή ακόμη και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η αξιοποίηση χρονοδιακοπτών ή έξυπνων πριζών μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της χρήσης τους και στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας.

Προσοχή απαιτείται και στον εξοπλισμό γραφείου που χρησιμοποιείται στο σπίτι. Επιτραπέζιοι υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές και σταθμοί φόρτισης παράγουν σημαντικές ποσότητες θερμότητας όταν λειτουργούν για πολλές ώρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το εσωτερικό περιβάλλον ενός ήδη ζεστού χώρου. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να απενεργοποιούνται και να αποσυνδέονται μετά το τέλος της εργασίας, ώστε να περιορίζεται τόσο η θερμότητα όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, κατά τις ημέρες του καύσωνα καλό είναι να μειώνεται η χρήση συσκευών που εκπέμπουν επιπλέον θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως τα φωτιστικά σώματα. Όπου είναι εφικτό, συνιστάται η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφήνοντας τους λαμπτήρες σβηστούς μέχρι τις βραδινές ώρες. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να βοηθήσει τόσο στη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης του χώρου όσο και στον περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας καύσωνας αποτελεί κατάλληλη αφορμή για έλεγχο των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται στο σπίτι, καθώς οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυρακτώσεως παράγουν πολύ περισσότερη θερμότητα σε σύγκριση με τους σύγχρονους λαμπτήρες LED, οι οποίοι είναι πιο ενεργειακά αποδοτικοί και εκπέμπουν σημαντικά λιγότερη θερμότητα.