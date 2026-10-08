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Οι οδηγοί μπορούν πλέον να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας απευθείας μέσω του Google Maps. Η νέα δυνατότητα ενεργοποιήθηκε από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το κόστος βενζίνης και άλλων καυσίμων κατά την αναζήτηση πρατηρίων στην εφαρμογή.

Οι τιμές εμφανίζονται κάτω από κάθε πρατήριο, συνοδευόμενες από την ένδειξη «Ισχύουσα τιμή πριν από περισσότερες από 24 ώρες», ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πόσο πρόσφατη είναι η σχετική ενημέρωση.

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Σύμφωνα με το BBC, αντίστοιχη λειτουργία δεν παρέχεται από τους Χάρτες της Apple, αν και υπάρχουν εφαρμογές τρίτων που μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία σε iPhone.

Νέο ράλι στις τιμές

Η λειτουργία αυτή λανσάρεται τη στιγμή που στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται ένα διαρκές ράλι. Στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές της Ασίας την Πέμπτη (8/10) οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 102 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο που ξεπερνά το 2%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται στα 90 δολάρια το βαρέλι.