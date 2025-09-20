Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από την οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου 50χρονος άνδρας σκότωσε την αδερφή του στην περιοχή Χαριλάου.

Σύμφωνα με το Thestival, οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας που έχει σοκάρει τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, προκαλούν ανατριχίλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας τη σακούλα ως σχοινί και αφού την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας στη συνέχεια την έσφιξε με δύναμη προκαλώντας της ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως ήταν ήδη αργά και απλώς διασπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ εισέβαλαν στο διαμέρισμα, το θύμα είχε τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι.

Η 59χρονη είχε επιστρέψει στο σπίτι της το πρωί της ίδιας ημέρας, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο 50χρονος, που διαμένει στη Θερμή, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν φαίνεται να υπάρχει ιστορικό οικογενειακής βίας. Ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει τα κίνητρα της αποτρόπαιας πράξης του και έχει ζητήσει τη συνδρομή δικηγόρου.

Περίοικοι λένε ότι επρόκειτο για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα. Με βάση τις ίδιες αναφορές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η 59χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το χρονικό του περιστατικού



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στην οδό Αλεξανδρείας, στη Χαριλάου. Ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την αδερφή του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, οι οποίες βρήκαν τη γυναίκα νεκρή.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χαριλάου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.



Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.



Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.