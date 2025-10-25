Τη δεύτερη προφυλάκιση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν το βράδυ του Σαββάτου οι δικαστικές αρχές.

Πρόκειται για μία γυναίκα 53 ετών, η οποία δηλώνει έμπορος και κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενες είναι οι δύο κόρες της, οι οποίες όμως μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Και οι τρεις γυναίκες ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή έχουν αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις και υποστήριξαν ότι έχουν εξαπατηθεί:

«Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε. Μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων», υποστηρίζουν σύμφωνα με πληροφορίες.

Κεντρικό πρόσωπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι ο λογιστής που φέρεται να ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την είσπραξη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, όπως ρολόγια και τσάντες, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. Σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, ώστε να καταβάλλονται παράνομα επιδοτήσεις.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος δήλωνε αγροτεμάχια σε πλημμυρισμένες εκτάσεις της Θεσσαλίας, λαμβάνοντας εξαψήφιες ενισχύσεις. Μόνο το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία, έλαβε 136.000 ευρώ ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, ενώ το 2023 είχε λάβει 26.000 ευρώ.