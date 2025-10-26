Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε έξι.

Οι δύο νέοι προφυλακισθέντες είναι αδέλφια και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκουν στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.

Advertisement

Advertisement

Συνολικά 6 προφυλακίσεις



Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά χθες βράδυ δύο κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα χθες προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του, κατά τη δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και μια 53χρονη που ασχολείται με το εμπόριο. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι δύο κόρες της 53χρονης, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί σήμερα, Κυριακή, οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι θεωρούμενοι ως αρχηγική ομάδα της οργάνωσης.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, καθώς και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να δήλωνε αγροτεμάχια σε πλημμυρισμένες εκτάσεις της Θεσσαλίας, λαμβάνοντας εξαψήφιες ενισχύσεις. Μόνο το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία, έλαβε 136.000 ευρώ ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, ενώ το 2023 είχε λάβει 26.000 ευρώ.