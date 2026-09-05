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Η Μάλτα, η Λετονία και η Φινλανδία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, ενώ η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 17,4% των ανδρών είναι παχύσαρκοι σε σύγκριση με το 15,3% των γυναικών στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Ο Επίτροπος Wopke Hoekstra εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα δεδομένα, τονίζοντας τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στα συστήματα υγείας και την κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την πρόληψη μέσω της υγιεινής διατροφής και εξετάζει κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση των προϊόντων τους.

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Ανησυχητικά είναι τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, πάνω από ένας στους δύο ενήλικες στην Ευρώπη είναι υπέρβαρος και περίπου ένας στους έξι είναι παχύσαρκος.

Παρόλα αυτά ενθαρρυντικά θα λέγαμε ότι είναι τα στοιχεία για την Ελλάδα, καθώς με ποσοστό 12,8% βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Πρώτη στην κατάταξη με χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η Ιταλία με ποσοστό 7%, ακολουθεί η Ελλάδα και η Ρουμανία με 12,9%.

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Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας

Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας είναι η Μάλτα, όπου το 26,6% των ενηλίκων να είναι παχύσαρκο. Ακολουθούν η Λετονία με 24,6% και η Φινλανδία με 23,2%.

Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 17,4% των ανδρών ήταν παχύσαρκοι το 2025, έναντι 15,3% των γυναικών.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη στην κατηγορία της προπαχυσαρκίας: το 41,9% των ανδρών ανήκε σε αυτή την κατηγορία, έναντι 29,3% των γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες εμφανίζονται συχνότερα λιποβαρείς, με ποσοστό 2,9%, έναντι μόλις 1% των ανδρών.

Η παχυσαρκία στην Ευρώπη χτυπά «καμπανάκι»

Η αυξανόμενη συχνότητα της παχυσαρκίας στην Ευρώπη έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, ο Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, αναφέρθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στην έκταση του προβλήματος, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά στοιχεία «πολύ ανησυχητικά».

Όπως υπογράμμισε, «Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες είναι υπέρβαροι, ενώ το 30% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα».

Ο Hoekstra τόνισε παράλληλα τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παχυσαρκία ήδη από την παιδική ηλικία, σημειώνοντας ότι «η παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε χρόνιες ασθένειες, με πραγματικά σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για την κοινωνία και τα συστήματα υγείας μας».

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Όπως ανέφερε, η πρόληψη θα πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα στην αντιμετώπιση του φαινομένου, με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ισορροπημένη διατροφή και η συστηματική άσκηση, που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό της παχυσαρκίας.

Παράλληλα, ο Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία της σωστής ενημέρωσης των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να πείσουμε τους καταναλωτές να κάνουν τις σωστές επιλογές, παρέχοντας πληροφορίες για τα τρόφιμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την ανάπτυξη νέων εργαλείων, αλλά και την παροχή πιθανών οικονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να βελτιώσουν τη διατροφική αξία και την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

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Με πληροφορίες από: eunews.it

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