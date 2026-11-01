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Οι 19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης αποτελούν πρωτοβουλία της Women’s World Summit Foundation και προηγούνται της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου. Η κακοποίηση δεν περιορίζεται στα σωματικά τραύματα: περιλαμβάνει σεξουαλική βία, ψυχολογική βία, παραμέληση και διαδικτυακή εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως ένα δισεκατομμύριο παιδιά ηλικίας 2 έως 17 ετών υφίστανται σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική βία ή παραμέληση σε διάστημα ενός έτους. Η UNICEF εκτιμά ότι περίπου 650 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια που ζουν σήμερα έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ως παιδιά· για άνδρες και αγόρια η αντίστοιχη εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 410 και 530 εκατομμυρίων. Πρόκειται για εκτιμήσεις εμπειριών σε όλη τη ζωή και όχι για ετήσια νέα περιστατικά.

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Τον Σεπτέμβριο του 2026, νέα έκθεση της UNICEF υπολόγισε ότι περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά 12–17 ετών σε 21 χώρες υπέστησαν μέσα σε έναν χρόνο κάποια μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης με τη μεσολάβηση τεχνολογίας. Το εύρημα δεν αποτελεί παγκόσμιο συνολικό αριθμό.

Ελλάδα: Δέκα παιδιά την ημέρα στις αναφορές

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το «Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 60.291 παιδιά και διαχειρίστηκε 101.099 τηλεφωνικές κλήσεις και 3.780 μηνύματα στο Chat1056. Οι επώνυμες και ανώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης αφορούσαν 1.835 παιδιά, δηλαδή περίπου δέκα την ημέρα. Παράλληλα, ο οργανισμός παρείχε βοήθεια σε 222 παιδιά και 135 μητέρες που είχαν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και πραγματοποίησε επιτόπιες παρεμβάσεις για 126 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη δραστηριότητα ενός οργανισμού, όχι το σύνολο των περιστατικών στην Ελλάδα. Η UNICEF επισημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης εθνικής βάσης δεδομένων για όλες τις μορφές βίας κατά ανηλίκων. Έτσι, οι καταγγελίες και οι αστυνομικές υποθέσεις δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη την πραγματική έκταση του προβλήματος.

Υποθέσεις του τελευταίου εξαμήνου

Στην Κέρκυρα, τον Σεπτέμβριο του 2026, συνελήφθη 51χρονος έπειτα από καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση της οκτάχρονης εγγονής του. Η υπόθεση αναδείχθηκε από την «Καθημερινή» στις 10 Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη και η καταγγελία δεν ισοδυναμούν με δικαστική καταδίκη.

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Στην Κρήτη, επίσης τον Σεπτέμβριο, βρέφος μόλις 17 ημερών νοσηλεύτηκε με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ και στοιχεία που δημοσιοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού», υπήρχε παλαιότερο ιστορικό αναφορών κακοποίησης για τη νεαρή μητέρα. Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης οικογενειών σε κίνδυνο, χωρίς να προδικάζεται η ποινική ευθύνη κανενός.

Τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύματα για υπόθεση παιδικής προστασίας στην Κυψέλη ανέδειξαν κενά στον συντονισμό υπηρεσιών. Τα περιστατικά διαφέρουν, αλλά επαναφέρουν το ίδιο ερώτημα: ποιος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι μια προειδοποίηση θα οδηγήσει εγκαίρως σε πραγματική προστασία;

Από την καταγγελία στην προστασία

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Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΚΑ που δημοσιοποίησε το αρμόδιο υπουργείο, την 1η Ιουλίου 2026 φιλοξενούνταν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας 1.017 ανήλικοι, έναντι περίπου 2.200 το 2019. Η μείωση συνδέεται με προσπάθειες αποϊδρυματοποίησης, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως μείωση της κακοποίησης.

Η πρόληψη απαιτεί εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, έγκαιρη διερεύνηση αναφορών, ασφαλείς δομές και ουσιαστική υποστήριξη της οικογένειας. Για άμεσο κίνδυνο καλείται το 112 ή η Αστυνομία στο 100. Για καταγγελίες και υποστήριξη λειτουργεί η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Πηγές

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ΠΟΥ, Violence against children (7/5/2026) · UNICEF Data, Sexual violence · UNICEF, Through Children’s Eyes (3/9/2026) · Το Χαμόγελο του Παιδιού, απολογισμός Α΄ εξαμήνου 2026 · UNICEF Greece, Violence against children and women · Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (28/9/2026)