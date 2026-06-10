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Μετά το τέλος του βασικού κύκλου των Πανελλαδικών, το βλέμμα χιλιάδων υποψηφίων και οικογενειών στρέφεται πλέον στα Βαθμολογικά Κέντρα. Περίπου 100.000 μαθητές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπήκαν φέτος στη διαδικασία, μέσα σε χιλιάδες σχολικές αίθουσες, με έναν ολόκληρο μηχανισμό εκπαιδευτικών, επιτηρητών, βαθμολογητών και διοικητικού προσωπικού να βρίσκεται επί ποδός.

Η πιο δύσκολη αναμονή των Πανελλαδικών δεν είναι πάντα εκείνη πριν από την εξέταση. Συχνά είναι αυτή που ακολουθεί: οι μέρες μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Οι υποψήφιοι έχουν πλέον αφήσει πίσω τους τα βασικά μαθήματα, όμως για το σύστημα των εξετάσεων η δουλειά βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

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Στα Βαθμολογικά Κέντρα όλης της χώρας, τα γραπτά διορθώνονται, ελέγχονται, καταχωρίζονται και διασταυρώνονται. Η διαδικασία είναι αυστηρή, πολυεπίπεδη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η βαθμολόγηση στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι οι επιδόσεις κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, χωρίς ακόμη να υπάρχει ασφαλής συνολική αποτύπωση για όλα τα μαθήματα.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο απαιτητικά στη διόρθωση. Δεν πρόκειται για μάθημα όπου η απάντηση είναι πάντα απολύτως προκαθορισμένη. Η επιχειρηματολογία, η δομή, η συνοχή, η γλωσσική επάρκεια και η πρωτοτυπία της σκέψης απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση και συχνά εξηγούν γιατί οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στις μεσαίες βαθμολογικές ζώνες.

Κάθε γραπτό περνά υποχρεωτικά από δύο βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Ο πρώτος βαθμός καλύπτεται πριν το γραπτό φτάσει στον δεύτερο βαθμολογητή, ώστε να μην επηρεαστεί η κρίση του. Αν η διαφορά ανάμεσα στις δύο βαθμολογίες ξεπεράσει τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, τότε το γραπτό οδηγείται σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμών.

Πίσω από κάθε βαθμό, όμως, υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός. Φέτος, περίπου 80.000 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια και περίπου 20.000 από τα Επαγγελματικά Λύκεια συμμετείχαν στη διαδικασία, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από την πρώτη ημέρα των εξετάσεων μέχρι τη βαθμολόγηση, χιλιάδες αίθουσες, επιτηρητές, εκπαιδευτικοί, βαθμολογητές, λυκειακές επιτροπές και διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν σαν ένας ενιαίος μηχανισμός.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί οι Πανελλαδικές παραμένουν, παρά την κριτική που δέχονται κάθε χρόνο, η πιο οργανωμένη και πιο αυστηρά επιτηρούμενη εκπαιδευτική διαδικασία της χώρας. Τα γραπτά δεν βαθμολογούνται συνήθως στην περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφιοι. Μεταφέρονται σε Βαθμολογικά Κέντρα άλλων περιοχών και αναμειγνύονται τυχαία, ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα σύνδεσης με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο.

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Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου, με πιθανότερο χρονικό διάστημα από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τα σχολεία τους, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας και, εφόσον έχουν κάνει σχετική αίτηση, με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους.

Μετά τους βαθμούς θα ακολουθήσει το επόμενο κρίσιμο βήμα: η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Εκεί θα αρχίσει μια δεύτερη αγωνία, πιο στρατηγική αυτή τη φορά, καθώς οι επιλογές σχολών, η σειρά προτίμησης και οι εκτιμήσεις για τις βάσεις θα καθορίσουν την τελική πορεία κάθε υποψηφίου.

Οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι αριθμοί, οι βαθμοί και οι στατιστικές θα απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Όμως πίσω από όλα αυτά υπάρχουν παιδιά που ολοκλήρωσαν μία από τις πιο πιεστικές διαδρομές της σχολικής ζωής τους.

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Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό: οι Πανελλαδικές είναι μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά δεν είναι η μόνη διαδρομή. Είναι ένας σταθμός. Όχι ολόκληρη η ζωή.