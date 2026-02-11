Δύο νεαροί τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ της Τρίτης (10/2) κατά τη διάρκεια συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, τουλάχιστον είκοσι άτομα, οπαδοί ομάδων των Ιλισίων και της Καισαριανής, συναντήθηκαν στον χώρο του πανεπιστημιακού ιδρύματος και συνεπλάκησαν έχοντας στα χέρια τους αυτοσχέδια ρόπαλα και μαχαίρια.

Ενας 18χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από μαχαίρι, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν 16χρονο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι του.

Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια ρόπαλα.