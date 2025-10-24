Αίσθηση προκαλούν οι αριθμοί αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Ελλάδα, με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κ.Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα ειδικά για περιπτώσεις μέθης ανηλίκων που πήγαν σε νοσοκομείο.

«Επειδή δεν γίνεται να υπάρχει και ένας αστυνομικός έξω από κάθε τέτοιο υγειονομικό κατάστημα, είναι υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη να ζητά ταυτότητα, ώστε να ξέρει αν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο άτομο, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, η οποία υπενθύμισε ότι η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους αφορά και τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ.

Παρά, ωστόσο, το αυστηρότερο πλαίσιο και τις βαρύτερες κυρώσεις που φτάνουν έως και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, συνεχίζουν να σημειώνονται περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρονται σε νοσοκομεία για νοσηλεία – αρκετοί και σε ΜΕΘ – μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «μόνο τον τελευταίο χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν νοσηλευτεί 35 παιδιά. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνούν τα χίλια».

Τι προβλέπει ο νόμος

Η βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου προβλέπει επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε σημείο πώλησης, από μίνι μάρκετ έως περίπτερα, απαγορεύεται να πωλεί αλκοόλ και προϊόντα καπνού σε παιδιά και εφήβους, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινές. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, όπως μπαρ και κλαμπ, εφόσον πωλούν αλκοόλ σε ανηλίκους.

Ανάμεσα στις κομβικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι, επίσης, η υποχρεωτική αναγγελία στην Ελληνική Αστυνομία ή Λιμενική Αρχή των ιδιωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ταυτόχρονη ανάρτηση των σχετικών συμφωνητικών.

Για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων αρμόδιες αρχές είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους. Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Λιμενικών Αρχών.

Οι κυρώσεις

– Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού ενώ δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

– Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

– Σε όσους πωλούν, προσφέρουν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Με απόφαση της αρχής, που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια αυτής, για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες, το οποίο προσαυξάνεται σε 30 ημέρες, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη και για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

– Σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις ξεχωριστά. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, προσαυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.

