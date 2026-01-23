Ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους του Πανοράματος Θεσσαλονίκης οι «βόλτες» που κάνουν ομάδες λύκων στην περιοχή.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού στο Πανόραμα, έχουν καταγραφεί συνολικά 4 λύκοι να φτάνουν μέχρι την είσοδο. Οι λύκοι επανέλαβαν την επίσκεψή τους και τις πρωινές ώρες, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στους κατοίκους μιας περιοχής η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν «Λυκόρεμα».

Advertisement

Advertisement

Tο βράδυ της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.