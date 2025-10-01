Εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι έχει ζητήσει να γίνει εκταφή του γιου του για να διενεργηθούν εξετάσεις DNA, αλλά και τοξικολογικές. Οι δικαστικές αρχές έκαναν δεκτό μόνο το πρώτο σκέλος του αιτήματος. Ως εκ τούτου, η οικογένεια του θύματος θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει την τρίτη εβδομάδα απεργίας πείνας στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο καθώς η παρουσία χιλιάδων απεργών διαδηλωτών στο Σύνταγμα καθιστούσε αδύνατη την παραμονή του στον χώρο.

Το αίτημα του Π. Ασλανίδη



Δεκτό έκανε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήτρη, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση, απορρίπτοντας τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει στο αίτημά του.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία στη διάταξή της για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων, ανέφερε πως η εξέταση των σορών για χημικά δεν απαιτείται καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ότι αφορά τη διαχείριση των σορών.