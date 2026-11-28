Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τελευταία υπερπανσέληνος του 2026 κορυφώνεται στις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια Σελήνη που θα φαίνεται σημαντικά μεγαλύτερη και φωτεινότερη λόγω της εγγύτητάς της στη Γη.

Το φαινόμενο, γνωστό και ως Ψυχρή Σελήνη, θα είναι ορατό από το βράδυ της 23ης έως τη νύχτα της 25ης Δεκεμβρίου στον αστερισμό των Διδύμων.

Η αύξηση στο μέγεθος της Σελήνης οφείλεται στη θέση της στο περίγειο, ενώ η εμφάνισή της κοντά στον ορίζοντα δημιουργεί μια οπτική ψευδαίσθηση μεγέθους.

Οι αστρονομικοί φορείς συνιστούν την παρατήρηση του φαινομένου σε σημεία με ανοιχτό ορίζοντα και περιορισμένο τεχνητό φωτισμό για την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Η επόμενη υπερπανσέληνος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2027.

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Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2026 κορυφώνεται την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 στις 03:28 ώρα Ελλάδας και είναι η τελευταία και μεγαλύτερη υπερπανσέληνος της χρονιάς, σύμφωνα με τα αστρονομικά ημερολόγια του Star Walk και του Moon Giant. Στον ουρανό η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν γεμάτη από το βράδυ της 23ης έως τη νύχτα της 25ης Δεκεμβρίου.

Η κορύφωση πέφτει μέσα στη νύχτα, οπότε το καλύτερο θέαμα για τους περισσότερους είναι το βράδυ της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου, όταν η Σελήνη ανατέλλει στα ανατολικά λίγο μετά τη δύση του Ήλιου.

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Τι είναι η υπερπανσέληνος;

Υπερπανσέληνος (supermoon) λέγεται η πανσέληνος που συμπίπτει με τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της που είναι πιο κοντά στη Γη. Επειδή η απόσταση είναι μικρότερη, ο δίσκος της φαίνεται λίγο μεγαλύτερος και πιο φωτεινός.

Τον Δεκέμβριο του 2026 η Σελήνη θα απέχει περίπου 356.740 χιλιόμετρα από τη Γη, σύμφωνα με το Star Walk. Θα φαίνεται έως και 8% μεγαλύτερη και 16% φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Θα φαίνεται πραγματικά πιο μεγάλη;

Η διαφορά υπάρχει, αλλά με γυμνό μάτι είναι δύσκολο να την καταλάβει κανείς χωρίς σύγκριση. Αυτό που κάνει τη Σελήνη να μοιάζει τεράστια όταν ανατέλλει είναι κυρίως μια οπτική ψευδαίσθηση: κοντά στον ορίζοντα το μάτι τη συγκρίνει με κτίρια, βουνά και δέντρα. Η ψευδαίσθηση αυτή ισχύει για κάθε πανσέληνο και δεν σχετίζεται με το περίγειο.

Γιατί λέγεται Ψυχρή Σελήνη;

Το όνομα Cold Moon (Ψυχρή Σελήνη) προέρχεται από τις παραδοσιακές ονομασίες των πανσελήνων στη Βόρεια Αμερική και συνδέεται με τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα. Επειδή πέφτει την παραμονή των Χριστουγέννων, φέτος την αποκαλούν και «υπερπανσέληνο της παραμονής των Χριστουγέννων».

Πού θα βρίσκεται στον ουρανό;

Τη στιγμή της κορύφωσης η Σελήνη θα βρίσκεται στον αστερισμό των Διδύμων, κοντά στα όρια με τον Ταύρο. Το επόμενο βράδυ θα περάσει κοντά στον Πολυδεύκη, το λαμπρότερο αστέρι των Διδύμων. Η μικρότερη απόσταση ανάμεσά τους θα είναι στις 25 Δεκεμβρίου στις 13:41 ώρα Ελλάδας. Η λάμψη της Σελήνης θα κάνει το αστέρι δύσκολο να ξεχωρίσει, γι’ αυτό βοηθούν τα κιάλια.

Πότε είναι η επόμενη υπερπανσέληνος;

Η επόμενη υπερπανσέληνος θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με το Star Walk.

Οι φάσεις της Σελήνης τον Δεκέμβριο του 2026

Φάση Ημερομηνία και ώρα Ελλάδας Τελευταίο τέταρτο Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, 08:08 Νέα Σελήνη Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 02:51 Πρώτο τέταρτο Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, 07:42 Πανσέληνος (υπερπανσέληνος) Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, 03:28 Τελευταίο τέταρτο Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, 20:59

(Οι ώρες προκύπτουν από τις ώρες UTC του Moon Giant, με +2 ώρες για την ώρα Ελλάδας.)

Συμβουλές για παρατήρηση

Μια θέση με ανοιχτό ορίζοντα προς τα ανατολικά, μακριά από τα φώτα της πόλης, δίνει την καλύτερη εικόνα την ώρα της ανατολής. Για φωτογράφιση με κινητό βοηθά να κλειδώσετε την έκθεση πάνω στη Σελήνη. Αλλιώς ο δίσκος της βγαίνει μια άσπρη κηλίδα χωρίς λεπτομέρειες.