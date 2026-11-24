Η πανσέληνος του Νοεμβρίου έκανε την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό Tριτη 24 Νοεμβριου 2026(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2026: Υπερπανσέληνος την Παραμονή των Χριστουγέννων, πρώτη φορά από το 1996

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Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως υπερπανσέληνος, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της σε σχέση με τη Γη.

Η μέγιστη φωτεινότητα του φεγγαριού καταγράφηκε στις 16:53 ώρα Ελλάδας, ενώ η όψη του θα παραμείνει ιδιαίτερα λαμπερή για τις επόμενες δύο βραδιές.

Η ονομασία του φαινομένου προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής που συνδέονται με την προετοιμασία των καστόρων για τον χειμώνα.

Η Σελήνη εντοπίζεται αυτή την περίοδο κοντά στο αστρικό σμήνος των Πλειάδων στον αστερισμό του Ταύρου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των παρατηρητών.

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Εντυπωσιακές εικόνες χάρισε απόψε, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon), καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνισή του στον αττικό ουρανό. Μάλιστα, η φετινή πανσέληνος είναι και υπερπανσέληνος, καθώς συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη.

Το φεγγάρι ανέτειλε πάνω από την Αθήνα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό με φόντο εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ σε ορισμένες εικόνες ξεχωρίζει πίσω από το κτήριο της Βουλής. Η φωτεινή του παρουσία έδωσε έναν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στην πόλη, λίγες ώρες πριν από τη φωταγώγηση της πλατείας Συντάγματος και του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου.

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Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η πανσέληνος έφτασε στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στις 16:53 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, το φεγγάρι θα διατηρηθεί σχεδόν ολόγιομο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ θα παραμείνει εντυπωσιακό και τις επόμενες δύο βραδιές.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία Beaver Moon προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, κατασκευάζοντας τις φωλιές και τα φράγματά τους. Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι επίσης γνωστή με άλλες ονομασίες, όπως «Παγωμένο Φεγγάρι» (Frost Moon), που παραπέμπουν στην έλευση του χειμώνα.

Η πρώτη υπερπανσέληνος μετά τον Ιανουάριο

Η φετινή πανσέληνος έχει ένα επιπλέον αστρονομικό ενδιαφέρον, καθώς είναι υπερπανσέληνος. Αυτό συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειό της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Στις 24 Νοεμβρίου, η απόσταση της Σελήνης από τη Γη υπολογίζεται σε περίπου 360.768 χιλιόμετρα. Έτσι, μπορεί να φαίνεται λίγο μεγαλύτερη και φωτεινότερη σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, αν και η διαφορά δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Σελήνη βρίσκεται αυτή την περίοδο κοντά στο αστρικό σμήνος των Πλειάδων, στον αστερισμό του Ταύρου, προσφέροντας ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο για όσους παρατηρούν τον νυχτερινό ουρανό.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI

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