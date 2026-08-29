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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όταν ένα κοριτσάκι δύο ετών εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό κλειδωμένου αυτοκινήτου, στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος».



Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα του παιδιού δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του οχήματος, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να είχε παρουσιάσει πρόβλημα.



Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να φτάνουν στο σημείο. Καθώς δεν κατέστη δυνατό να ανοίξουν οι πόρτες, οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή ένα από τα πλαϊνά παράθυρα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην κινδυνεύσει το κοριτσάκι. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο.

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