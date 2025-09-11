Ξανά στο στόχαστρο της Εισαγγελίας μπαίνει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, καθώς ερευνώνται άλλες 4 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, μεταξύ των οποίων και ο θάνατος ενός βρέφους 2,5 μηνών, για το οποίο αν και υπήρχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης και είχε προηγηθεί θάνατος άλλου μεγαλύτερου παιδιού τους, ο ιατροδικαστής της Πάτρας απέδωσε το θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Το 2013, το βρέφος μεταφέρθηκε στο «Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Γ. Χατζηκώστα». Το βρέφος πρόσεχαν αστυνομικοί έξω από το δωμάτιο του νοσοκομείου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Λάμπρος Γεωργόπουλος διοικητής του νοσοκομείου Χατζηκώστα την περίοδο 2013-2015, αναφέρει ότι: «Είχαμε μέσα στην παιδιατρική κλινική δύο αστυνομικούς ανά 8ωρο και ήταν ζήτημα για τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής.

Η εισαγγελική παρέμβαση σύμφωνα με τον κ. Γεωργόπουλο ήρθε μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας. Όπως δήλωσε: «Μέσα στην οικογένεια είχαμε πληροφορηθεί ότι υπήρχε θάνατος βρέφους προγενέστερος για αυτό εξάλλου υπήρχε η φρούρηση του παιδιού και της μητέρας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας».

Μετά τα Ιωάννινα, το βρέφος διακομίζεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου, στην εντατική μονάδα. Εκεί οι γιατροί διαπιστώνουν σημάδια κακοποίησης. Παρά τα ευρήματα, λίγο καιρό μετά, ιατροδικαστής της Πάτρας αποδίδει το θάνατό του σε παθολογικά αίτια.

Ο Γαβριήλ Δημητρίου, Διευθυντής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Πάτρας, επισημαίνει: «Είχε διάφορα σημάδια κακοποίησης για τα οποία ενημέρωσαν τις αρχές ως όφειλαν αλλά μετά ο ιατροδικαστής είχε άλλη γνώμη ότι πέθανε από ιογενή, που μπορεί να πέθανε από τέτοιο αλλά δεν έπαυε να υπήρχαν και τα σημάδια της κακοποίησης».

Το χρονικό της κακοποίησης 5 παιδιών

Φεβρουάριος 2016 γίνεται αναφορά για κακοποίηση 40 ημερών βρέφους από τους γονείς του το οποίο ήταν αδελφάκι του 2,5 μηνών βρέφους.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του παιδιού», είχαν υπάρξει πολλές καταγγελίες για τους γονείς του βρέφους και για κακοποίηση και των άλλων τους παιδιών. Η πρώτη ήταν το Φεβρουάριο του 2016 για βρέφος 40 ημερών. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα ήταν αδελφάκι με το 2,5 μηνών βρέφος.

Απρίλιος 2024 αναφορά για κακοποίηση βρέφους από τους γονείς του

Τον Απρίλιο 2014 υπάρχει αναφορά ότι γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους. Είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού.

Μάιος 2024 αίτημα φιλοξενίας του 2,5 μηνών βρέφους

Τον Μάιο 2014 το Χαμόγελο του Παιδιού λαμβάνει αίτημα προσωρινής φιλοξενίας για το 2,5 μηνών βρέφος.

Αύγουστος 2024 ο πατέρας καταγγέλλει κακοποίηση και του 5,5 ετών παιδιού τους

Τον Αύγουστο 2024 ο πατέρας των παιδιών, καταγγέλλει ότι η σύζυγός του κακοποιεί ένα ακόμα παιδί τους, 5,5 ετών και οτι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας

Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού», δήλωσε ότι: «όλες οι υπηρεσίες, όλες οι προνομιακές, όλες οι αστυνομικές, εισαγγελικές, όλοι οι πάντες ξέρανε ότι σε αυτή την οικογένεια υπήρχε πρόβλημα».

Υπό έρευνα ιατροδικαστής στην Πάτρα



Ο ιατροδικαστής που απέδωσε σε παθολογικά αίτια το θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους βρίσκεται υπό έρευνα και σε αναστολή καθηκόντων από τον περασμένο Ιούλιο. Φέρεται να είναι ο ίδιος που έχει εκδώσει παρόμοια πορίσματα σε υποθέσεις που αργότερα αποδείχθηκαν ότι ήταν εγκλήματα.

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επισημαίνει: «Εμείς είχαμε καταγγείλει δημόσια περιστατικά κακοποίησης, τα οποία διαπίστωσαν οι γιατροί στην Πάτρα, που όμως πήγαιναν για ιατροδικαστική έκθεση δεν αποδεικνυόταν».

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, στο Νοσοκομείο στο Ρίο, αναφέρει πως: «Οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται εάν παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο στους μικρούς τούς ασθενείς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Αυτό κάναμε και πάντα θα κάνουμε. Το οφείλουμε στα μικρά παιδιά για μια καλύτερη κοινωνία».

Η έρευνα στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών για ύποπτους θανάτους ξεκίνησε μετά την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.