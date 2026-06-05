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Στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού βρίσκονται οι φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς οι θάνατοι κρατουμένων συνεχίζουν να αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα Παρασκευή (5/6), όταν ένας 72χρονος κρατούμενος από την Κόρινθο εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Πρόκειται για τον ένατο θάνατο κρατουμένου μέσα σε περίπου δύο μήνες, εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την ιατρική φροντίδα και τη συνολική λειτουργία της φυλακής.

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Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο τον Ιατρικό όσο και τον Δικηγορικό Σύλλογο, οι οποίοι ζητούν άμεση διερεύνηση των περιστατικών και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών. Παράλληλα, οι πρόσφατοι έλεγχοι των αρχών εντός των φυλακών υπογραμμίζουν την αυξημένη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στο κατάστημα κράτησης.

(Φωτογραφία Αρχείου)

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικό κλιμάκιο που φέρεται να μετέβη στην Πάτρα από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου του 72χρονου κρατουμένου όσο και για τα αποτελέσματα της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εντός των φυλακών.

Αναλυτικά τα περιστατικά με νεκρούς κρατουμένους τους τελευταίους μήνες:

2 Απριλίου: νεκρός 31χρονος μέσα στο κελί του

6 Απριλίου: νεκρός 38χρονος μέσα στη φυλακή

15 Απριλίου: νεκρός 43χρονος μέσα στη φυλακή

24 Απριλίου: νεκρός 46χρονος μετά τη μεταγωγή του από τη Δράμα

30 Απριλίου: νεκρός 58χρονος στο κελί του

8 Μαΐου: νεκρός 70χρονος κρατούμενος (σ.σ. πέθανε στο νοσοκομείο μετά τη μεταφορά του)

15 Μαΐου: νεκρός 53χρονος στο κελί του

3 Ιουνίου: νεκρός 44χρονος μέσα στη φυλακή

5 Ιουνίου: νεκρός 72χρονος μέσα στη φυλακή

(Με πληροφορίες από pelop.gr)