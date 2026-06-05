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Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα την Πέμπτη (4/6), με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της παράνομης οπλοκατοχής.

Γυναίκα ενεργοποίησε το Panic Button μετά από απειλές του πρώην συζύγου της

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε καφετέρια όπου βρισκόταν η 35χρονη πρώην σύζυγός του, την οποία πλησίασε κάνοντας απειλητικές χειρονομίες και παραβιάζοντας τους δικαστικούς περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η γυναίκα ενεργοποίησε άμεσα την εφαρμογή «panic button» που διέθετε στο κινητό της από προηγούμενο περιστατικό, ειδοποιώντας την αστυνομία.

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Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας – Φωτογραφία Αρχείου

Έτσι, ενημερώθηκε το Τμήμα της Άμεσης Δράσης Πατρών, και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητο του 35χρονου εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και ένας παράνομος ασύρματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε μια δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικών περιοριστικών όρων, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας. Ο κατηγορούμενος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής Πατρών.