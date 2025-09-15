Αγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά, όπου οδηγός τρόλεϊ δέχθηκε επίθεση από 3 άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν.

Συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις 14:00 ώρα, όταν στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου, η πορεία του τρόλεϊ διακόπηκε, καθώς τη διαδρομή του εμπόδιζε σταθμευμένο όχημα.

Advertisement

Advertisement

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο οδηγός, η στάση ήταν απαραίτητη, καθώς εντός του τρόλεϊ βρισκόταν ηλικιωμένη, η οποία μπορούσε να κατέβει μόνο στη νόμιμη στάση. Ως εκ τούτου, ο οδηγός σταμάτησε πίσω από το σταθμευμένο όχημα και κόρναρε.

Τότε ήταν που ιδιοκτήτης επιχείρησης της γειτονιάς βγήκε από το κατάστημα του και ξεκίνησε να βρίζει έντονα τον οδηγό. Εν συνεχεία, εισήλθε μέσα στο τρόλεϊ και τον γρονθοκόπησε στο λαιμό και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχε και δεύτερο άτομο, το οποίο βρισκόταν στο όχημα και κατέβηκε προκειμένου να γρονθοκοπήσει και ο ίδιος τον οδηγό του τρόλεϊ.

Τον 50χρονο μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Το θύμα κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία, με τις Αρχές να αναζητούν τους δράστες. Ο ένας εκ των δύο φέρεται να ταυτοποιήθηκε, ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

«Ήθελα να σταματήσω στη στάση, γιατί υπήρχε ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Άρχισα να κορνάρω για να απομακρυνθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, με έβρισε και με χτύπησε. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας με χτύπησε επίσης και έφυγαν», δήλωσε ο 50χρονος οδηγός τρόλεΪ.