Άγρια επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο έξω από το σχολείο του δέχτηκε ένα 12χρονο αγόρι στο Πέραμα, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (19/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, το παιδί περίμενε τους γονείς του, που βρίσκονταν σε συνέλευση εντός του γυμνασίου, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος ράτσας Αγίου Βερνάρδου, αν και δεμένος με λουρί, άρχισε ξαφνικά να γαυγίζει και να επιτίθεται.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο σκύλος έριξε κάτω τον 12χρονο και τον δάγκωσε στο αριστερό μπράτσο, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Το αγόρι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και υποβάλλεται σε επαναληπτικές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν επιπλοκές.

Η οικογένεια του μαθητή δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου, ο οποίος, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, όχι μόνο δεν έδειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού, αλλά δεν επικοινώνησε καν με τη μητέρα μετά το συμβάν, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία κατέγραψε τα στοιχεία του.

Η μητέρα του 12χρονου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εχει δαγκώσει επίμονα το παιδί μου στο μπράτσο του, έχει παντού τρυπούλες. Θα γίνει καταγγελία στον κύριο, δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού. Θέλω να σωθεί το ζώο από το σπίτι αυτό».

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.