Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου κορυφώνεται σήμερα Τρίτη και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων που θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

Το φαινόμενο συμβαίνει καθώς η Σελήνη πλησιάζει το περίγειο της τροχιάς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται φωτεινότερη και μεγαλύτερη σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η Σελήνη αναμένεται να ανατείλει στις 17:00 ώρα Ελλάδος, ενώ κατά την εμφάνισή της στον ορίζοντα ενδέχεται να παρουσιάσει πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ονομασία που προέρχεται από τη βορειοαμερικανική παράδοση και σχετίζεται με την προετοιμασία των καστόρων για τον επερχόμενο χειμώνα.

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Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου κορυφώνεται σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 2027.

Πότε θα δούμε το Φεγγάρι του Κάστορα

Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, η Σελήνη έκανε την εμφάνισή της στον ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητα και το σχεδόν ολοστρόγγυλο σχήμα της. Η αποψινή Πανσέληνος είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon) και αναμένεται να ανατείλει στις 17:00, ώρα Ελλάδος.

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Κατά την ανατολή της, κοντά στον ορίζοντα, ενδέχεται να εμφανιστεί με πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις. Το φαινόμενο οφείλεται στη διέλευση του σεληνιακού φωτός μέσα από μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα της Σελήνης.

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι και Υπερπανσέληνος (Supermoon), γεγονός που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται σχετικά κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της όπου πλησιάζει περισσότερο τη Γη. Εξαιτίας αυτής της μικρότερης απόστασης, το φεγγάρι μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο σε σύγκριση με μια συνηθισμένη Πανσέληνο.

Πανσέληνος – EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, στις 25 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Σελήνη θα φτάσει σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων από τη Γη. Πρόκειται, επίσης, για την τελευταία Πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών Υπερπανσελήνων που αναμένονται έως τον Ιανουάριο του 2027.

Γιατί τη λένε «φεγγάρι του Κάστορα»

Το όνομα Beaver Moon προέρχεται από τη βορειοαμερικανική παράδοση και δεν είναι επιστημονικός όρος. Συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες ετοιμάζονται για τον χειμώνα. Είναι πάντα η πρώτη πανσέληνος του Νοεμβρίου.

Την περίοδο αυτή, οι κάστορες συγκεντρώνουν τροφή και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, ώστε να προστατευτούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών. Η ονομασία συνδέεται, επίσης, με την ιστορία του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική. Ο Νοέμβριος αποτελούσε σημαντική περίοδο για την παγίδευση καστόρων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα.

Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις πιο γνωστές παραδοσιακές ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου, διατηρώντας μέχρι σήμερα τη σύνδεσή της με την εποχική αλλαγή και την προετοιμασία για τον χειμώνα.

Πότε είναι η επόμενη υπερπανσέληνος

Η πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου ανοίγει σειρά τριών διαδοχικών υπερπανσελήνων. Η επόμενη είναι η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, που κορυφώνεται στις 01:28 GMT της 24ης Δεκεμβρίου, δηλαδή στις 03:28 ώρα Ελλάδας, ξημερώματα παραμονής Χριστουγέννων. Η τρίτη έρχεται τον Ιανουάριο του 2027.

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή παραδοσιακά ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon), ονομασία που προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τη συμπεριφορά των καστόρων κατά την προετοιμασία τους για τον χειμώνα.