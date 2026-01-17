Την είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα γνωστοποίησαν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 ανακοινώσεις και δημόσιες αναφορές από τη Νέα Δημοκρατία και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε «με συνέπεια και αίσθηση καθήκοντος».

Ο Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του, στάθηκε στη διπλή ιδιότητα του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα: πρώην υπουργός και αντιναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ότι συμμετείχε στο αντιδικτατορικό Κίνημα του Ναυτικού και ότι «διακρίθηκε για το ήθος του» ως βουλευτής και υπουργός, έχοντας διατελέσει – μεταξύ άλλων – αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία τον χαρακτήρισε «ιστορικό στέλεχος» και μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος το 1974, σημειώνοντας ότι υπήρξε βουλευτής και υπουργός σε κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Κομβικό στοιχείο της πολιτικής του διαδρομής ήταν η υπουργική του παρουσία αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, σε χαρτοφυλάκια με ειδικό βάρος για μια χώρα που τότε ξανάστηνε θεσμούς και κράτος. Διετέλεσε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974–1977) και στη συνέχεια Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών / Συγκοινωνιών (1977–1980) στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Βιογραφικό

Γέννηση: Τρίπολη, Ιούλιος 1931.

Στρατιωτική πορεία: Απόφοιτος Σχολής Ναυτικών Δοκίμων· φοίτηση/μετεκπαίδευση σε Ναυτική Σχολή Πολέμου, Σχολή Άμυνας ΝΑΤΟ, σχολές Υποβρυχίων (Ελλάδας & ΗΠΑ), Ναρκοπολέμου και Οικονομικών Ναυτικού. Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας, υποβρύχια και επιτελικές θέσεις σε ΓΕΝ και ΓΕΕΘΑ.

Αντιδικτατορική δράση: Συμμετείχε ενεργά στο Κίνημα του Ναυτικού (1973), συνελήφθη και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, ενώ αποτάχθηκε. Μετά τη Μεταπολίτευση επανήλθε στο ΠΝ ως «μηδέποτε διωχθείς», αλλά παραιτήθηκε το 1974 για να πολιτευτεί.

Κοινοβουλευτική διαδρομή: Βουλευτής Α’ Αθηνών από το 1974, με επανεκλογές σε πολλαπλές αναμετρήσεις (1974–1996).

Υπουργικές θέσεις:

Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1974–1977) – κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή

Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών / Συγκοινωνιών (1977–1980) – κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990–1991) – κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1992–1993) – κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Διεθνείς/κοινοβουλευτικές δραστηριότητες: Συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε κοινοβουλευτικά σχήματα (όπως αναφέρονται στο επίσημο βιογραφικό).

Θάνατος: 16 Ιανουαρίου 2026 (η είδηση έγινε ευρύτερα γνωστή στις 17 Ιανουαρίου).

