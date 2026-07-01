Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς καταδεικνύουν μια σειρά από κρίσιμες παραλείψεις που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οδήγησαν στο περιστατικό. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), η τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο κτίριο υπήρχαν συνολικά επτά διαμερίσματα, ωστόσο είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, αποτρέποντας μια ανείπωτη τραγωδία.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία που μέχρι πρότινος δεν είχαν δημοσιοποιηθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μήνυμα που εστάλη στις 08:45 το πρωί της ίδιας ημέρας, με το οποίο ένας μηχανικός ενημέρωνε συνάδελφό του ότι η διαρροή στην περιοχή ήταν πιο εκτεταμένη από τις αρχικές εκτιμήσεις και ότι πιθανόν να απαιτούνταν ακόμη ένα «ντουλάπι».

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι», ανέφερε το μήνυμα.

Στην τεχνική ορολογία των μηχανικών, το «ντουλάπι» αποτελεί ειδική κατασκευή αντιστήριξης, η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση του εδάφους και την προστασία γειτονικών κτιρίων από πιθανή υποχώρηση. Η διαρροή εκτιμάται ότι αφορούσε λύματα, τα οποία είχαν επηρεάσει το υπέδαφος, καθιστώντας το λιγότερο σταθερό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, το σκάμμα είχε μεγάλο βάθος, χωρίς να έχει τοποθετηθεί εγκαίρως η απαιτούμενη αντιστήριξη. Ως αποτέλεσμα, το κτίριο στερήθηκε την αναγκαία στήριξη, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα τσιμεντένιο φράγμα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

Προς το παρόν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό άξονα της έρευνας το κατά πόσο το περιστατικό συνδέεται με τις εργασίες που πραγματοποιούνταν σε όμορο οικόπεδο.