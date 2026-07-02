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Νέες αποκαλύψεις για την κατάσταση που βρέθηκε το κτήριο μετά τις πρώτες εργασίες για την ανέγερση πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο, έρχονται στην επιφάνεια από τους ίδιους τους ενοίκους.

Ο ενοικιαστής του υπογείου της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, Μπάμπης Τσαπάς, μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε ότι η πόρτα του σπιτιού δεν ένοιγε όταν ξεκίνησαν οι εργασίες.

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«Κατεβαίνω τρία σκαλιά. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση δίπλα και έπεσε η πρώτη κολώνα, άνοιξα την πόρτα και δεν άνοιγε. Πάνω από 15 ημέρες πριν από το συμβάν. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την εκσκαφή δίπλα, είχε πάρει κλίση δύο πόντους. Το είπα στην ιδιοκτήτρια, πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μια μικρή κλίση. Μου είπε ότι θα το πει στους υπεύθυνους των εργασιών τής υπό ανέγερσης πολυκατοικίας, όπως και έκανε. Μας είπαν ότι δεν φταίνε οι εργασίες και η κλίση είναι από το σεισμό στην Εύβοια» είπε ο κ. Τσαπάς.

«Η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή. Το πρόβλημα είναι καθαρά στο ότι δεν έγινε σωστά η αντιστήριξη. Μετά συνέχισαν και μόλις ξεκίνησαν να σκάβουν στη μέση του οικοπέδου, η κεντρική κολώνα έφυγε … Εκεί ξεκίνησε. Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο Δευτέρα και Τρίτη; Γιατί να κοιμηθεί μέσα ο κόσμος;» ανέφερε, λέγοντας ότι ο χώρος που νοίκιαζε ήταν για επαγγελματικό σκοπό και έπαθε ζημιά άνω των 20.000 ευρώ.