Εντοπίστηκαν τελικά, τα ξημερώματα, καλά στην υγεία τους, οι τρεις νεαροί τουρίστες, που είχαν χαθεί μετά από πεζοπορία προς το Βένετο και ζήτησαν βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε εξέλιξη βρίσκονταν από τις 19.30 το απόγευμα, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή του Βένετου Μαγνησίας, μετά από κλήση για τρία άτομα που έχασαν τον προσανατολισμό τους. Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο ίδιος ο διοικητής πυροσβεστικών δυνάμεων Ν. Μαγνησίας Νίκος Ιερεμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα, ένας 23χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικές του, που έχασαν τον προσανατολισμό τους, είναι γερμανικής καταγωγής, επικοινώνησαν με το 112 και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ. και έδωσαν σίγμα σε ένα μονοπάτι έξω από το Βένετο.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί “χτένιζα” την περιοχή, ωστόσο λόγω της νύχτας και του δύσβατου της περιοχής, ήταν δύσκολος ο εντοπισμός που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αρχικά μάλιστα, δεν ήταν σαφές και το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν οι νέοι, που είχαν ξεκινήσει απ΄τη Μακρινίτσα και όχι απ΄το Πουρί όπως ήταν η αρχική εικόνα.

Μετά τον εντοπισμό τους, με τη βοήθεια των Αρχών και τις Πρώτες Βοήθειες, οδηγήθηκαν στο κατάλυμά τους.

