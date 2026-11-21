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Μετά την αποχώρησή του από τον βιομηχανικό τομέα, ο Κόλσον επικεντρώνεται πλέον στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή του Πόρτο Χελίου.

Ο επιχειρηματίας υλοποιεί επένδυση ύψους 191,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυτελούς συγκροτήματος Four Seasons, το οποίο περιλαμβάνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και επώνυμες κατοικίες.

Το έργο, που χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντιμετωπίζει προβληματισμούς από τοπικούς φορείς σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις υποδομές της περιοχής.

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Η επιχειρηματική διαδρομή του Πολ Κόλσον έχει δύο εντελώς διαφορετικά κεφάλαια. Το πρώτο γράφτηκε μέσα από εξαγορές, δανεισμό και τη δημιουργία ενός διεθνούς βιομηχανικού ομίλου με τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δεύτερο συνδέεται όλο και περισσότερο με την ελληνική αγορά ακινήτων και τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών, με επίκεντρο το Πόρτο Χέλι.

Ο Ιρλανδός επιχειρηματίας, που για περισσότερα από 25 χρόνια καθόρισε την πορεία της Ardagh Group, βρίσκεται σήμερα εκτός του ομίλου που δημιούργησε. Η αναδιάρθρωση των τεράστιων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας το 2025 οδήγησε στη μεταβίβαση του ελέγχου στους πιστωτές της, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς επιχειρηματικής εποχής.

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Στην Ελλάδα, ωστόσο, το όνομα της οικογένειάς του συνδέεται με μια επένδυση διαφορετικής κλίμακας και φιλοσοφίας. Η αξιοποίηση του πρώην AKS Hinitsa Bay και η μετατροπή του σε προορισμό Four Seasons φιλοδοξούν να αλλάξουν τον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ερμιονίδα, σε ένα project που προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ.

Η διαδρομή από τη βιομηχανία στον ελληνικό τουρισμό

Η επιχειρηματική αφετηρία του Κόλσον βρίσκεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Απόφοιτος του Trinity College του Δουβλίνου το 1973, εργάστηκε στην Price Waterhouse, ενώ το 1980 δημιούργησε τη δική του λογιστική εταιρεία. Στη συνέχεια ίδρυσε την Yeoman International, μέσω της οποίας δραστηριοποιήθηκε στις χρηματοδοτικές μισθώσεις και στη δομημένη χρηματοδότηση.

Η καθοριστική ευκαιρία ήρθε το 1998, όταν ανέλαβε την Irish Glass Bottle Company. Μέσα από μια σειρά εξαγορών και επεκτάσεων, η μικρή ιρλανδική επιχείρηση μετατράπηκε σταδιακά στην Ardagh Group, έναν διεθνή όμιλο με δραστηριότητες στην παραγωγή γυάλινων και μεταλλικών συσκευασιών.

Το μοντέλο ανάπτυξης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εξαγορές εταιρειών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Στο πελατολόγιο του ομίλου βρέθηκαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, μεταξύ των οποίων η Coca-Cola, η Heineken και η Nestlé.

Η Ardagh έφτασε να πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις άνω των 9 δισ. δολαρίων, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της συμμετοχής του Κόλσον είχε αγγίξει σε προηγούμενη περίοδο περίπου τα 2,4 δισ. δολάρια. Η επιχειρηματική του επιτυχία στηρίχθηκε στην ικανότητά του να εντοπίζει εταιρείες προς εξαγορά και να τις εντάσσει σε έναν ενιαίο βιομηχανικό όμιλο. Trinity College Dublin+2

Η συμφωνία που άλλαξε την πορεία της Ardagh

Η ανάπτυξη της Ardagh είχε, ωστόσο, και μια δύσκολη πλευρά. Ο υψηλός δανεισμός που συνόδευε τις εξαγορές έγινε ολοένα πιο πιεστικός, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όταν ο πληθωρισμός, η αύξηση των επιτοκίων και η υποτονική καταναλωτική ζήτηση επιβάρυναν τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

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Τον Ιούλιο του 2025 ανακοινώθηκε συμφωνία αναδιάρθρωσης, η οποία προέβλεπε την ανταλλαγή χρέους περίπου 4,2 δισ. δολαρίων με μετοχές της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομολογιούχοι θα αποκτούσαν ουσιαστικά τον έλεγχο του ομίλου, ενώ οι παλαιοί μέτοχοι θα αποχωρούσαν λαμβάνοντας συνολικά περίπου 300 εκατ. δολάρια.

Για τον Κόλσον, ο οποίος κατείχε ουσιαστικά περίπου το 36,6% της εταιρείας, το ποσό που προβλεπόταν να λάβει ανερχόταν σε περίπου 108 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 93 εκατ. ευρώ με βάση την ισοτιμία της περιόδου.

Η αλλαγή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, όταν οι πιστωτές ανέλαβαν τον έλεγχο και ο Ιρλανδός επιχειρηματίας αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή και του βασικού μετόχου. Πρόεδρος ανέλαβε ο Μαρκ Πόρτο, με αποστολή να οδηγήσει τον όμιλο στη νέα οικονομική του πραγματικότητα.

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Η υπόθεση είχε και συνέχεια στα δικαστήρια. Τον Ιούνιο του 2026, ομάδα ομολογιούχων που αμφισβητούσε τους όρους της αναδιάρθρωσης έχασε τη δικαστική προσφυγή της στο Λουξεμβούργο, με το δικαστήριο να επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης. The Irish Times+2

Η επένδυση που έφερε την οικογένεια Κόλσον στην Ερμιονίδα

Η ελληνική αγορά είχε ήδη αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον της οικογένειας Κόλσον πριν από την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Ardagh.

Το 2022 ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης των ξενοδοχειακών μονάδων AKS Porto Heli και AKS Hinitsa Bay, μαζί με γειτονική ιδιοκτησία, μέσω επενδυτικού σχήματος συμφερόντων του Ιρλανδού επιχειρηματία. Σύμφωνα με την καταγραφή της PwC για τις ελληνικές εξαγορές του 2023, η συναλλαγή για τα δύο ξενοδοχεία αποτιμήθηκε στα 50 εκατ. ευρώ.

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Η επιλογή του Πόρτο Χελίου δεν ήταν τυχαία. Η περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστική για επενδύσεις υψηλής κατηγορίας: παραθαλάσσιες εκτάσεις, ιδιωτικότητα, πρόσβαση στις Σπέτσες και σχετικά εύκολη σύνδεση με την Αθήνα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα ισχυρή αγορά εξοχικών κατοικιών και παραθερισμού για εύπορους Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Η απόκτηση του AKS Hinitsa Bay και της γειτονικής έκτασης του κτήματος Αλεξίου αποτέλεσε τη βάση για ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Η συνολική ιδιοκτησία που συγκεντρώθηκε για την ανάπτυξη του project φτάνει περίπου τα 642 στρέμματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό και όχι απλώς για την ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου. PwC+1

Η Four Seasons και το σχέδιο των 191,5 εκατ. ευρώ

Το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν η συνεργασία με τη Four Seasons, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2024. Η διεθνής αλυσίδα αναλαμβάνει τη διαχείριση και την ανάπτυξη της ταυτότητας του νέου συγκροτήματος, το οποίο θα λειτουργήσει με την ονομασία Four Seasons Resort and Residences Porto Heli.

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Σύμφωνα με την αρχική παρουσίαση της εταιρείας, το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε μια παραθαλάσσια έκταση περίπου 750 στρεμμάτων, με ακτογραμμή 3,25 χιλιομέτρων και θέα στον Αργολικό Κόλπο και τις Σπέτσες.

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Το αρχικό αρχιτεκτονικό σχέδιο προβλέπει 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες με την επωνυμία Four Seasons. Η φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι να συνδυάσει την κλασική ξενοδοχειακή φιλοξενία με την αγορά των branded residences, δηλαδή κατοικιών που συνδέονται με διεθνή ξενοδοχειακά σήματα και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες αντίστοιχες με εκείνες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ωστόσο, τα στοιχεία της περιβαλλοντικής μελέτης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο του 2026 παρουσιάζουν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα της αδειοδοτούμενης ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 191,5 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει ξενοδοχείο 74 δωματίων και 22 ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες.

Οι διαφορετικοί αριθμοί σε σχέση με την αρχική παρουσίαση της Four Seasons αποτυπώνουν τις επιμέρους εκδοχές του σχεδιασμού και της αδειοδοτικής διαδικασίας, επομένως δεν πρέπει να συγχέονται ως ένα ενιαίο οριστικό σχέδιο. Four Seasons Press Room+1

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Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η χρηματοδότηση. Το επενδυτικό σχήμα περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, αλλά και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα, έχει εγκριθεί κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 64,43 εκατ. ευρώ, από το οποίο τα 38,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το χρηματοδοτικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό μοντέλο που αποτυπώνει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επένδυσης, η οποία απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για την ανακατασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων υποδομών. Καθημερινή

Το περιβαλλοντικό μέτωπο και οι αντιδράσεις

Πέρα από το οικονομικό μέγεθος, το project στη Χηνίτσα έχει ανοίξει και μια συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά.

Από τη συνολική έκταση, περίπου 185,5 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιωτική δασική γη. Η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει τη διατήρηση του προστατευόμενου χαρακτήρα τους, ωστόσο η κλίμακα της σχεδιαζόμενης παρέμβασης έχει προκαλέσει προβληματισμό σε τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι ενστάσεις δεν περιορίζονται στην κατασκευή των εγκαταστάσεων. Αφορούν και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα στις υφιστάμενες υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο, η ύδρευση και η αποχέτευση.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου επενδυτικού κύματος. Στα μεγάλα σχέδια που προωθούνται περιλαμβάνονται το Kilada Hills, το Six Senses Porto Heli και η ανάπτυξη Waldorf Astoria Scarlet Beach.

Η συγκέντρωση επενδύσεων τέτοιου μεγέθους δημιουργεί προοπτικές αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις για υποδομές και περιβαλλοντική προστασία. Η δημόσια διαβούλευση της περιβαλλοντικής μελέτης για τη Χηνίτσα τον Απρίλιο του 2026 αποτέλεσε ένα κρίσιμο στάδιο για την αδειοδοτική πορεία του έργου. Καθημερινή

Το νέο κεφάλαιο μετά την Ardagh

Για τον Πολ Κόλσον, η επένδυση στο Πόρτο Χέλι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας. Ο άνθρωπος που δημιούργησε έναν διεθνή βιομηχανικό όμιλο και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχό του μέσα από μια πολυδισεκατομμυριούχο αναδιάρθρωση στρέφει πλέον το επιχειρηματικό του ενδιαφέρον σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο.

Η ελληνική παρουσία της οικογένειάς του δεν αποτελεί μια απλή αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων. Το σχέδιο στη Χηνίτσα επιχειρεί να δημιουργήσει έναν προορισμό που θα απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές κοινό, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα της Four Seasons και την αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες με ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η υλοποίηση της επένδυσης, η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και η δημιουργία ενός συγκροτήματος που θα μπορεί να ανταγωνιστεί αντίστοιχους προορισμούς της Μεσογείου. Για το Πόρτο Χέλι, η ολοκλήρωσή του θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην τουριστική του ταυτότητα.

Πηγές: Four Seasons – επίσημη ανακοίνωση για το Porto Heli · Καθημερινή – Το επενδυτικό σχέδιο και η περιβαλλοντική διαβούλευση · The Irish Times – Η αναδιάρθρωση της Ardagh · The Irish Times – Η δικαστική εξέλιξη του 2026 · PwC – Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα.