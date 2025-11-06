Ανακοίνωση για το περιστατικό που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη-Λάρισα) και «σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου», εξέδωσε η Hellenic Train, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ.

H εταιρεία δηλώνει πως « ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας».

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train στην ανακοίνωσή της αναφέρει : «κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή. Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν».

Επίσης, η Hellenic Train στην ανακοίνωσή της δηλώνει πως οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών. Υπενθυμίζουμε πως αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας. Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».

Σε διάψευση δημοσιεύματος, σύμφωνα με το οποίο τρένο στη Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή για μερικά λεπτά, προχώρησε νωρίτερα ο ΟΣΕ με ανακοίνωσή του και έστειλε μήνυμα στην Hellenic Train για «έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές».

Και συνεχίζει: «Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας.

Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας».«Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης», τονίζεται στην ανακοίνωση.

H ανακοίνωση του ΟΣΕ

Πολιτική αντιπαράθεση

«Οι σιδηρόδρομοι εκσυγχρονίζονται, τα συστήματα τηλεδιοίκησης λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 πλήρως η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο» ανάφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη που αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Ο κ. Μηταράκης είπε ότι όπως «αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν υπήρξε περιστατικό ασφαλείας που να αφορά τον σιδηρόδρομο. Σε ένα σημείο στον προαστιακό της Θεσσαλονίκης, με σχεδιασμό βάσει του συστήματος τηλεδιοίκησης, ο σταθμάρχης οδήγησε μια αμαξοστοιχία μέσω της αρτηριακής γραμμής και στοχευμένα στην παράλληλη γραμμή για να επιβιβάσει τους επιβάτες γιατί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το σύστημα με την σωστή χάραξη το προέβλεψε και έτσι δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε ζήτημα ασφαλείας» και τόνισε ότι «είναι κακό να δημιουργούμε στον κόσμο ανησυχία για ένα περιστατικό που δεν ήταν περιστατικό ασφαλείας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος αντέτεινε ότι «το θέμα της ασφάλειας των τρένων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που εάν κάποιος έχει δημιουργήσει ανησυχίες είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που μας είπε ότι μέχρι τις εκλογές “δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα”. Η κυρία Λιακούλη, είπε « ρητορικά έθεσε το ερώτημα “κατά πόσο είναι ασφαλή τα τρένα για να μπουν τα παιδιά μας”. Αυτός, που δήλωσε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα είναι ο κ. Μητσοτάκης που μας είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των τρένων μέχρι το 2027. Οπότε ότι να μας πείτε εσείς για το εάν ήταν ο μηχανοδηγός που έκανε τον ελιγμό ή ήταν κάτι προγραμματισμένο ή όχι αυτό δεν έχει καμία σημασία, ο κόσμος ανησυχεί. Συνεπώς, μην κάνετε τον εκπρόσωπο των τρένων, όταν δεν μπορείτε να λύσετε το τρένο εδώ και 6 χρόνια» είπε στον κ. Μηταράκη.