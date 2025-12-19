Σε λειτουργία τέθηκαν οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, σηματοδοτώντας την έναρξη του προγράμματος της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία το βράδυ της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, στο σημείο εγκατάστασης των 7 πρώτων καμερών, στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου.

Όπως δήλωσε, έως τον Φεβρουάριο θα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 44 κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου το σύνολο των 388 καμερών θα καλύπτει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος των οχημάτων, χωρίς να εμφανίζονται οι επιβαίνοντες.

Το υλικό θα αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων, με αποκλειστική πρόσβαση από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα προχωρά στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, συνολικού ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει την κατασκευή 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών, την εγκατάσταση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, καθώς και την αναβάθμιση βασικών λεωφόρων της Αττικής με νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις.

«Δεν πρόκειται για ένα έργο βιτρίνας, αλλά για ένα έργο ζωής», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Περιφέρειας είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας στους δρόμους.