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Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να μεταφέρουν τα συντρίμμια των δύο ελικοπτέρων, που συγκρούστηκαν στην Ψάθα Αλεποχωρίου στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες του ενός πτητικού μέσου να χάσουν τη ζωή τους.

Τα συντρίμμια θα μεταφερθούν στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας, στο Τατόι, προκειμένου οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι να συνεχίσουν την έρευνά τους στα τμήματα των ελικοπτέρων.

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Παράλληλα, συνεχίζουν την προανακριτική έρευνά τους και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δικογραφία και να την υποβάλουν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν λάβει περισσότερες από δεκαπέντε καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων και από τους δύο επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost και οι δύο χειριστές συγκλίνουν στην περιγραφή τους και υποστηρίζουν ότι ήταν μέρος ενός σχηματισμού ελικοπτέρων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες – εντολές του «αρχηγού» του σχηματισμού, ο οποίος με το δικό του ελικόπτερο είχε «μπει» πρώτος στο πεδίο της κατάσβεσης. Χωρίς να έχουν οπτική επαφή, κάποια στιγμή –όπως περιγράφουν στις καταθέσεις τους- ακούν από τον ασύρματο τους χειριστές ενός ελικοπτέρου, το οποίο δεν ήταν στον σχηματισμό, να τους ενημερώνουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους και, πριν προλάβουν να καταλάβουν το παραμικρό ήρθε η σύγκρουση και το δυστύχημα.

Στα χέρια της Αστυνομίας ήδη βρίσκονται οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από τα κέντρα συντονισμού της Πυροσβεστικής, στις οποίες όμως υπάρχει ειδική ορολογία και πρέπει να γίνει ανάλυση από γνώστες της αεροναυσιπλοΐας.

Όταν όλα τα δεδομένα συγκεντρωθούν τότε τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα υποβάλουν τη δικογραφία.