Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι σταθμοί διοδίων εντάσσονται πλέον σε ένα σύστημα ψηφιακής επιτήρησης, χρησιμοποιώντας κάμερες αναγνώρισης πινακίδων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα.

Οι αρμόδιες αρχές διασταυρώνουν αυτόματα τα δεδομένα των διερχόμενων οχημάτων με τις κρατικές βάσεις δεδομένων, ελέγχοντας για ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και καθεστώς ακινησίας.

Η κυκλοφορία οχημάτων που έχουν δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία επιφέρει διοικητικά πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ, τα οποία τριπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Παράλληλα, επιβάλλονται πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα χωρίς τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, ενώ οι παραβάτες έχουν δικαίωμα υποβολής εξηγήσεων εντός δέκα ημερών.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται πλέον συστηματικά, καθιστώντας απαραίτητη τη συνεχή συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

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Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά τη διέλευσή τους από τους σταθμούς διοδίων, καθώς οι νέοι ψηφιακοί έλεγχοι μπορούν να αποκαλύψουν παραβάσεις που σχετίζονται με τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων και να οδηγήσουν στην επιβολή υψηλών προστίμων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 30.000 ευρώ.

Πέρα από τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε διασταυρώσεις και σημεία του οδικού δικτύου για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης εντάσσονται και οι σταθμοί διοδίων. Μέσω ειδικών καμερών αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

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Πώς λειτουργούν οι κάμερες στα διόδια και οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι

Στο επίκεντρο του νέου συστήματος βρίσκονται οι κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ANPR), οι οποίες καταγράφουν τα διερχόμενα οχήματα και επιτρέπουν τη διασταύρωση των στοιχείων τους με τις κρατικές βάσεις δεδομένων.

Μέσω των αυτοματοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα:

Κυκλοφορεί χωρίς ενεργή ασφάλεια.

Δεν έχει περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Έχει ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία, αλλά εξακολουθεί να κινείται στους δρόμους.

Κυκλοφορεί με ξένες πινακίδες χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η διέλευση από τα διόδια μπορεί να αποτελέσει αφορμή για έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο της νομιμότητας του οχήματος, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία αστυνομικών ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Πώς εντοπίζονται από τις κάμερες στα διόδια

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, αλλά εντοπίζονται να κυκλοφορούν κανονικά.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα ελέγχων, οι κάμερες στα διόδια καταγράφουν τις πινακίδες των οχημάτων και τα στοιχεία διέλευσης διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί διασταύρωση με το μητρώο οχημάτων σε ακινησία.

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για τα ευρήματα του ελέγχου. Στην ειδοποίηση μπορούν να περιλαμβάνονται αποδεικτικά στοιχεία, όπως η φωτογραφία της πινακίδας κυκλοφορίας και τα δεδομένα της καταγεγραμμένης διέλευσης.

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Ο ιδιοκτήτης έχει στη διάθεσή του προθεσμία 10 ημερών για να υποβάλει τις εξηγήσεις του, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR είτε με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία.

Πρόστιμα 10.000 και 30.000 ευρώ για παράνομη κυκλοφορία σε ακινησία

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν με όχημα που έχει δηλωθεί σε ακινησία.

Ειδικότερα, για την πρώτη διαπίστωση της παράβασης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, καθώς και καταβολή των τελών κυκλοφορίας με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

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Σε περίπτωση υποτροπής, το χρηματικό πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία χρόνια.

Οι αυστηρές αυτές κυρώσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων που εμφανίζονται στα κρατικά μητρώα ως ακινητοποιημένα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, παράλληλα, και τα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς σε περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας μπορεί να προκύψουν πρόσθετες κυρώσεις, ακόμη και μέτρα κατάσχεσης.

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Πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι δεν αφορούν αποκλειστικά τα οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Στο πεδίο εφαρμογής τους περιλαμβάνονται επίσης τα ανασφάλιστα οχήματα και όσα δεν έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση δεδομένων από την ΑΑΔΕ, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

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Χωρίς ΚΤΕΟ: Πρόστιμο 400 ευρώ.

Ανασφάλιστα δίκυκλα: Πρόστιμο 250 ευρώ.

Ανασφάλιστα επιβατικά αυτοκίνητα: Πρόστιμο 500 ευρώ.

Ανασφάλιστα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης: Πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ προβλέπονται και διοικητικά μέτρα, όπως η αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη με τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

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Ψηφιακοί έλεγχοι όλο τον χρόνο για τα οχήματα

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν αποτελούν πλέον έναν περιστασιακό μηχανισμό ελέγχου. Αντίθετα, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής επιτήρησης της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων, αυτοκινήτων χωρίς ΚΤΕΟ, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας και περιπτώσεων παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας.

Για τους οδηγούς, αυτό σημαίνει ότι η τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν την ασφάλιση, τον τεχνικό έλεγχο και τα τέλη κυκλοφορίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι ψηφιακοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίσουν παραβάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαδρομής στον αυτοκινητόδρομο.

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