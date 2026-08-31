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Οι 183 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πολύωρης αναμονής.

Όταν το αεροσκάφος ξεκίνησε να τροχοδρομεί, προκλήθηκε ένταση και αναστάτωση μεταξύ των επιβατών λόγω της ταλαιπωρίας.

Συνολικά 25 επιβάτες αρνήθηκαν να συνεχίσουν το ταξίδι και αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά την αποβίβαση και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ το αεροσκάφος αναχώρησε τελικά για τον προορισμό του.

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Επεισοδιακή ήταν η εξέλιξη της πολύωρης καθυστέρησης πτήσης από τα Χανιά προς τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, καθώς μετά από περίπου πέντε ώρες αναμονής αρκετοί επιβάτες αρνήθηκαν να ταξιδέψουν και ζήτησαν να αποβιβαστούν, ενώ το αεροσκάφος είχε ήδη ξεκινήσει να τροχοδρομεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Boeing 737, στο οποίο επέβαιναν 183 άνθρωποι, ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 16:40 από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων.

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Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ωστόσο, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα, με τον πιλότο να αποφασίζει την επιστροφή του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης.

Στο σημείο έφτασαν τεχνικοί, προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν εάν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την πτήση.

Νέα ένδειξη στο αεροσκάφος

Περίπου δύο ώρες αργότερα επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων. Ωστόσο, εμφανίστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να δοθεί νέα παράταση στην αναχώρηση.

Οι 183 επιβάτες παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα στο αεροπλάνο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από αυτούς καταγγέλλουν ότι όταν ζήτησαν νερό ενημερώθηκαν πως θα έπρεπε να το πληρώσουν.

Τελικά, έπειτα από περίπου πέντε ώρες αναμονής, δόθηκε το «πράσινο φως» για την αναχώρηση. Ωστόσο, τη στιγμή που το αεροσκάφος ξεκίνησε να τροχοδρομεί, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι.

Φωνές, αναστάτωση και λιποθυμία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αεροσκάφος επικράτησε ένταση, με φωνές και μεγάλη αναστάτωση. Μία γυναίκα λιποθύμησε, ενώ μία ακόμη υπέστη κρίση πανικού.

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Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε, στο αεροδρόμιο κλήθηκε η Αστυνομία. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την ένταση μεταξύ των επιβατών και του προσωπικού.

Τελικά, 25 από τους 183 επιβάτες αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν και αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος.

Κατά τη διαδικασία επιβίβασής τους σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι. Χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τη μετέφερε σε νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

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Οι υπόλοιποι από τους 25 επιβάτες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο με προορισμό την πόλη των Χανίων.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι ταξιδιώτες παρέμειναν στην πτήση και τελικά αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» στις 21:50, περίπου πέντε ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής του.

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