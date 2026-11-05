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Ένας από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη παρουσιάστηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Ο νέος εξομοιωτής, που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Περιλαμβάνει ρεαλιστικά σενάρια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κινητήρες, συστήματα προσγείωσης και στο εσωτερικό αεροσκαφών, καθώς και ασκήσεις αντιμετώπισης διαρροών καυσίμων και διάσωσης επιβατών.

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Κατά την παρουσίαση, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και την ασφάλεια των πυροσβεστών, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, μετατρέπεται σε σύγχρονο εξοπλισμό, υποδομές και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, η εκπαιδευτική υποδομή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ενισχύεται με αυτοκινούμενο εξομοιωτή αστικών πυρκαγιών και προσομοιωτές οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων. Τρεις προσομοιωτές οδήγησης λειτουργούν στην Πτολεμαΐδα και ένας στο παράρτημα της Σχολής στο Τσοτύλι, προσφέροντας εκπαίδευση σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης και κυκλοφορίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της Σχολής Πυροσβεστών σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης, ενώ εκπρόσωποι της Draeger Hellas και η Διοικήτρια της Σχολής, Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη, τόνισαν τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρουσίαση εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Πτολεμαΐδα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίδειξη λειτουργίας του νέου εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους και των προσομοιωτών οδήγησης.

Η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστών που υπηρετούν σε αεροδρόμια, αλλά και την πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθιστώντας την Πτολεμαΐδα σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο για το Πυροσβεστικό Σώμα.