Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών έβαλαν τέλος στην δράση ενός 23χρονου στον Πύργο, που φέρεται να είχε μετατρέψει τις αποθήκες των ΚΤΕΛ σε σημείο παραλαβής κοκαΐνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές είχαν εδώ και αρκετό καιρό στα χέρια τους πληροφορίες για συχνές αφίξεις δεμάτων από την Αθήνα, καθώς και για έναν νεαρό που εμφανιζόταν με μεγάλη συνέπεια κατά τις ώρες άφιξης των λεωφορείων, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Για αρκετές ημέρες, οι εν λόγω αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τον κεντρικό σταθμό στα ΚΤΕΛ Ηλείας, δίνοντας έμφαση στα δρομολόγια που έρχονταν από την Αθήνα. Το βράδυ της Κυριακής (25/1) ο 23χρονος εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά στα ΚΤΕΛ, παρέλαβε το δέμα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Εκεί όμως τον περίμεναν οι αστυνομικοί της Δίωξης, οι οποίοι εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κοκαΐνης μεγαλύτερη των 80 γραμμαρίων, ποσότητα που σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αμέσως, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο, ο οποίος αναμένεται να περάσει την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πηγή: patrisnews.gr