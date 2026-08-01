Την τεράστια έκταση της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία περιγράφει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, κάνοντας λόγο για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, η φωτιά που εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο αποτύπωμα, με την καμένη έκταση να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40.000 με 50.000 στρέμματα. «Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιάνναρος, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά.

Πυρομετεωρολόγος για τη φωτιά στη Βοιωτία: «Το μέγεθος της καταστροφής είναι ασύλληπτο, έχουν επηρεαστεί 40.000 – 50.000 στρέμματα»

Την τεράστια έκταση της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία περιγράφει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, κάνοντας λόγο για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.



Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, η φωτιά που εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο αποτύπωμα, με την καμένη έκταση να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40.000 με 50.000 στρέμματα.



«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιάνναρος, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά.



