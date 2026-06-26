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Οι ναυτεργάτες διαμαρτύρονται για τον υπερβολικό αριθμό πλοίων στη γραμμή, ο οποίος ξεπερνά τις δυνατότητες ασφαλούς ελλιμενισμού και εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το ακατάλληλο αγκυροβόλιο και η έλλειψη οργάνωσης επιβαρύνουν τα ωράρια εργασίας και περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης των πληρωμάτων.

Τα ναυτεργατικά σωματεία κατηγορούν τους αρμόδιους φορείς για απουσία παρεμβάσεων και ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Ραφήνας στις 20:30 για να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους στους αρμόδιους φορείς.

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Τα πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής της Ραφήνας θα παραμείνουν δεμένα για τρεις ώρες σήμερα (26/6) το απόγευμα, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προχωρά σήμερα σε προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 19:00 έως τις 22:00, διαμαρτυρόμενη για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι.

Οι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων, των επιβατών και των πλοίων. Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στον μεγάλο αριθμό πλοίων που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας, ο οποίος, σύμφωνα με την Ένωση, υπερβαίνει τις δυνατότητες ασφαλούς ελλιμενισμού του λιμανιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και δυσχεραίνοντας την ομαλή λειτουργία του.

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Όπως επισημαίνεται, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα αρκετά εξ αυτών να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Πηγή: EUROKINISSI

Η ΠΕΝΕΝ υποστηρίζει επίσης ότι από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται να προστεθεί ακόμη ένα πλοίο στη γραμμή της Ραφήνας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ένωση, θα επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη απαιτητικά ωράρια εργασίας των πληρωμάτων κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Όπως αναφέρει, οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν εξαντλητικά δρομολόγια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο χρόνος ανάπαυσης και να δυσχεραίνεται η δυνατότητα επιστροφής τους στις οικογένειές τους.

Η ΠΕΝΕΝ, καθώς και τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», υποστηρίζουν ότι το αγκυροβόλιο της Ραφήνας δεν αποτελεί αναγνωρισμένο και επαρκώς οργανωμένο χώρο αγκυροβολίας, γεγονός που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, τονίζουν ότι τα πληρώματα παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου ανάπαυσης και την επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας.

Η ΠΕΝΕΝ και τα ναυτεργατικά σωματεία επιρρίπτουν ευθύνες στο υπουργείο Ναυτιλίας, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και στο τοπικό Λιμεναρχείο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λιμάνι.

Οι εκπρόσωποι των ναυτικών ζητούν την άμεση εφαρμογή μέτρων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του λιμένα, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η προστασία των εργαζομένων, των επιβατών και των πλοίων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Ραφήνας στις 20:30, όπου οι ναυτεργάτες θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους και θα ζητήσουν άμεσες λύσεις από τους αρμόδιους φορείς.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)