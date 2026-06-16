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Σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας, φινέτσας και κοινωνικής ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση της νέας καλοκαιρινής συλλογής της σχεδιάστριας μόδας Λένας Κατσανίδου στον καταπράσινο κήπο του Regency Casino Thessaloniki.

Κυρίες της Πόλης

Η ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώθηκε από την κα Ρίτα Κατσαούνη, η οποία φρόντισε κάθε λεπτομέρεια ώστε η βραδιά να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή μόδας, αισθητικής και αλληλεγγύης.

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Ρούλα Ταχταρίδου Ρίτα Κατσαούνη

Εκλεκτές κυρίες της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής της πόλης έδωσαν το «παρών», απολαμβάνοντας ένα εντυπωσιακό fashion show με δημιουργίες που ανέδειξαν τη θηλυκότητα, τη φρεσκάδα και την καλοκαιρινή κομψότητα που χαρακτηρίζουν την υπογραφή της σχεδιάστριας.

Tedy Velinova Tonia Ouzounova

Αλεξάνδρα Ντονοπούλου Πάνος Δημητριάδης Άννα Κολέρδα

Ιδιαίτερη αξία στη βραδιά προσέδωσε ο φιλανθρωπικός της χαρακτήρας, καθώς τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Σύλλογος Φίλων του Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Ειρήνη Γεωργιάδου Λένα Κατσανίδου Λία Ταρλατζίδου

Νάσια Καρκάνη Tonia Ouzounova Γεωργία Κούβελα Tedy Velinova

Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβε η πιανίστρια Δάφνη Λαιμού Ζαφειρακόπουλου, η οποία με αγαπημένες κλασικές μελωδίες δημιούργησε μια ατμοσφαιρική εμπειρία για τους παρευρισκόμενους.

Οι καλεσμένες είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτή σαμπάνια από το κτήμα Γκλινάβου στη Ζίτσα Ιωαννίνων με την υπογραφή του Απόστολου Θυμιόπουλου και εκλεπτυσμένα σοκολατένια εδέσματα από τη Pepi Beza Boutique Baking.

Eκλεκτή σαμπάνια από το κτήμα Γκλινάβου στη Ζίτσα Ιωαννίνων με την υπογραφή του Απόστολου Θυμιόπουλου

Το εντυπωσιακό μακιγιάζ των μοντέλων επιμελήθηκε η Ράνια Μπουντούρη με προϊόντα της Make Me Up, ενώ τα χτενίσματα ανέλαβε η Medusa by Vasiliki Ornithopoulou, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα της πασαρέλας.

Ζάχος Αλεξίου Λουντμίλα Κρατσόβα Χριστίνα Κατσαούνη

Μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι Mega Guard Security, Derma Act clinic, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία και συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Την βραδιά στήριξαν επίσης τα Μπαχαρικά Ινδία, Eyecare by Irini Georgiadou, ACC ESS Fashion, Telerin Ntonopoulos και Gassi travel και το Regency Casino της Θεσσαλόνικης. Οι καλεσμένες έλαβαν ξεχωριστά δώρα από την Beauty Roses. Η βραδιά τελέστηκε υπό την αιγίδα της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας (Académie Franco-hellenique de diplomatie culturelle) με έδρα το Παρίσι και παρουσία της προέδρου, Γεωργίας Κούβελα.