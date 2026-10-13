Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του, ο θανών κατάπιε δέκα γραμμάρια κοκαΐνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικού περιπολικού.

Ο άνδρας κατέρρευσε αμέσως μετά την κατάποση παρουσιάζοντας σπασμούς, ενώ οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος και αναμένουν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενός 38χρονου στη Ρόδο, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του, φέρεται να κατάπιε περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού της αστυνομίας. Λίγο αργότερα, ο άνδρας κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», ο 38χρονος βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του όταν είδε το αστυνομικό όχημα. Όπως υποστηρίζει ο φίλος του, ο άνδρας πανικοβλήθηκε και κατάπιε την ποσότητα κοκαΐνης που είχε στην κατοχή του. Η ποσότητα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπολογίζεται σε περίπου 10 γραμμάρια.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά την κατάποση, ο 38χρονος έπεσε στο έδαφος και παρουσίασε σπασμούς. Ο φίλος του κάλεσε ασθενοφόρο, προκειμένου να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η μαρτυρία του φίλου αποτελεί, μέχρι στιγμής, τη βασική πηγή πληροφοριών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα ευρήματα των αρμόδιων εξετάσεων, πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο και ξεκίνησε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο άνδρας δεν κατάφερε να φτάσει ζωντανός, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της διακομιδής, λίγο πριν από την άφιξή του. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών ενημέρωσε τηλεφωνικά την αστυνομία για τον αιφνίδιο θάνατο του 38χρονου. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανέλαβαν την καταγραφή και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχει ήδη ζητηθεί η διενέργεια τοξικολογικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου.

Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στη διαπίστωση του κατά πόσο ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση, ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, ενώ η αιτία του δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα. Η μαρτυρία του φίλου περιγράφει τη φερόμενη αλληλουχία των γεγονότων, ωστόσο τα επιστημονικά ευρήματα αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.