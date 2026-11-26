Τις ποσότητες των ναρκωτικών, που είχε στην κατοχή του, προσπάθησε να ξεφορτωθεί ένας 37χρονος οδηγός δικύκλου, όταν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Αθηνών τον καταδίωκαν.
Οι αστυνομικοί τον έκριναν ύποπτο στη διασταύρωση της οδού Λαγουμιτζή με τη Λεωφόρο Συγγρού και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και μπήκε στην κλειστή λεωφόρο αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, προκειμένου να ξεφύγει από τους διώκτες του.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 37χρονος πετούσε στον δρόμο συσκευασίες με κοκαΐνη, για να μην τις κατάσχουν στην κατοχή του. Στο ύψος του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ο ύποπτος προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα και εκείνος και ένας αστυνομικός να τραυματιστούν ελαφρά. Στην κατοχή του εντόπισαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.