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Ένας 61χρονος επιβάτης παρασύρθηκε προς το άνοιγμα, όμως η χρήση της ζώνης ασφαλείας και η άμεση παρέμβαση άλλων επιβατών απέτρεψαν τα χειρότερα.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τραυματισμένος επιβάτης νοσηλεύεται με σταθερή κατάσταση υγείας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών από θραύσματα του κινητήρα.

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Σκηνές έντονου πανικού σημειώθηκαν σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, παράθυρο του αεροσκάφους αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκαλώντας αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας.

Αναστάτωση και φόβος στους επιβάτες

Όπως ανέφεραν επιβάτες, ένας 61χρονος Σέρβος φέρεται να παρασύρθηκε προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν εκτός της ατράκτου. Η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα, καταφέρνοντας να τον συγκρατήσουν και να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, το Boeing έχασε απότομα περίπου 9.000 πόδια ύψους, έπειτα από την ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, ενώ αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου, προκαλώντας αναστάτωση και έντονο φόβο στους επιβάτες.

«Καταλάβαμε αμέσως ότι είχε γίνει αποσυμπίεση. Ακούγονταν κραυγές και για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε ανοίξει κάποια πόρτα κινδύνου», ανέφερε συνεπιβάτιδα.

Ισχυρή η αποσυμπίεση στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας που βρισκόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε από τη δύναμη της αποσυμπίεσης προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε, με το κεφάλι και τους ώμους του να προεξέχουν εκτός της ατράκτου.

🚨 COLD TERROR MID-AIR: Piece of engine shatters Ryanair window, passenger partially sucked out! ✈️💥



A holiday flight turned into an absolute living nightmare today (July 10, 2026) when Ryanair flight FR1879 from Greece to Germany suffered a catastrophic mid-air mechanical… pic.twitter.com/2WJNS5IQVy Advertisement July 10, 2026

«Ευτυχώς φορούσε ακόμη τη ζώνη ασφαλείας του», ανέφερε μία επιβάτιδα, εξηγώντας ότι η σύζυγός του τον συγκρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι να σπεύσουν και άλλοι επιβάτες να βοηθήσουν και να τον επαναφέρουν με ασφάλεια στο εσωτερικό της καμπίνας.

Μία ακόμη αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως η αιφνίδια αποσυμπίεση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Όπως ανέφερε, ο τραυματισμένος άνδρας αιμορραγούσε και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του, πιθανότατα εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου και της έντονης καταπόνησης από το περιστατικό.

Ζημιές τον κινητήρα του αεροσκάφους

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τις σοβαρές ζημιές στον κινητήρα του Boeing 737 της Ryanair, από τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκολλήθηκαν μεταλλικά θραύσματα λίγα λεπτά μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας.

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Τα θραύσματα προσέκρουσαν στην άτρακτο, έσπασαν το παράθυρο δίπλα στις θέσεις των επιβατών και προκάλεσαν αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας.

Νοσηλεύεται ο 61χρονος επιβάτης

Ο 61χρονος Σέρβος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας εγκαύματα που προκλήθηκαν από την έντονη τριβή, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και παραμένει πλήρως προσανατολισμένος και σε επαφή με το περιβάλλον.

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Η ανακοίνωση της Ryanair

Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης λίγα λεπτά μετά την απογείωση, έπειτα από περιστατικό που αφορούσε την αποκόλληση παραθύρου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και επέστρεψαν στον αεροσταθμό, ενώ ένας επιβάτης έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες μετά την άφιξη. Στη συνέχεια, διατέθηκε άλλο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τους επιβάτες στον προορισμό τους λίγες ώρες αργότερα.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, εξετάζεται το ενδεχόμενο το παράθυρο να υπέστη ζημιά από μεταλλικά θραύσματα που προήλθαν από τον κινητήρα. Ωστόσο, η Ryanair δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο.

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Το αεροσκάφος, ηλικίας περίπου 18 ετών, εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο για λογαριασμό της Malta Air, θυγατρικής της Ryanair.

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Από την πλευρά της, η Fraport Greece γνωστοποίησε ότι το συμβάν βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Η ζώνη ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστική

Ο πρώην κυβερνήτης αεροσκαφών Κρις Μπρέιντι υπογράμμισε ότι η χρήση της ζώνης ασφαλείας πιθανότατα απέτρεψε μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη για τον 61χρονο επιβάτη.

Όπως επισήμανε, η σύσταση των πληρωμάτων προς τους επιβάτες να διατηρούν τις ζώνες ασφαλείας δεμένες ακόμη και όταν έχει απενεργοποιηθεί η σχετική ένδειξη αποσκοπεί ακριβώς στην προστασία τους από αιφνίδια περιστατικά ή αναταράξεις, όπως εκείνο που σημειώθηκε στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία.

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