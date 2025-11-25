Μια από τις πρώτες κινήσεις της 46χρονης, προκειμένου να καλύψει τα ίχνη της και να μην αποκαλυφθεί ότι εκείνη σκότωσε την πεθερά της στις 31 Οκτωβρίου, ήταν να στρέψει τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της Σαλαμίνας ώστε να μην καταγραφούν τις κινήσεις της.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όμως, εξετάζοντας το υλικό, διαπίστωσαν ότι οι κάμερες εκτός από εικόνα κατέγραφαν και ήχο.

Για σαράντα λεπτά της ώρας άκουγαν την 75χρονη να ικετεύει την -άγνωστη σε εκείνη- εισβολέα με την κουκούλα να της χαρίσει τη ζωή. Την εκλιπαρούσε με κάθε τρόπο και ακούγεται καθαρά στα ηχητικά ντοκουμέντα, που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ενώ αντίθετα η 46χρονη μιλούσε ψιθυριστά και προσπαθούσε να αλλοιώσει τη φωνή της, για να μην την αναγνωρίσει. Η ηλικιωμένη γυναίκα, αφού κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο να γλιτώσει, προσευχήθηκε λέγοντας το Πάτερ Ημών και αυτά ίσως να ήταν και τα τελευταία λόγια της, πριν δεχθεί τα απανωτά χτυπήματα με το μαχαίρι από τη 46χρονη.

Η καθ´ ομολογίαν δολοφόνος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο για να προσεγγίσει και να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος και σε αυτό το αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρήκαν κηλίδα αίματος, το οποίο εικάζεται ότι είναι του θύματος και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πειραιά, για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, ο οποίος και θα την παραπέμψει στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.