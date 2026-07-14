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Οι υγειονομικές αρχές διενεργούν ελέγχους σε επτά επιχειρήσεις, καθώς τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μόλυνση προέρχεται από προβληματική παρτίδα κοτόπουλου.

Δώδεκα ασθενείς νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική, ενώ οι αρμόδιοι φορείς αναζητούν τον προμηθευτή για την άμεση απόσυρση των μολυσμένων προϊόντων από την αγορά.

Αρκετοί πολίτες με ηπιότερα συμπτώματα ενδέχεται να μην έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, γεγονός που καθιστά τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων πιθανότατα μεγαλύτερο.

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Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση για τα κρούσματα σαλμονέλας που παρατηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία, με τους ειδικούς να αναζητούν την πηγή της μόλυνσης.

Εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά της σαλμονέλας

Περισσότερα από 30 άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από σαλμονέλα προσήλθαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Οι ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, ενώ όλοι ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο η μόλυνση να προέρχεται από κοινή παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα μέσω του ίδιου προμηθευτή.

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Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, 12 από τους ασθενείς κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν. Όπως αναφέρει ο ίδιος «Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος», τονίζει ο ίδιος,

«Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί», κάτι που δείχνει πως η πηγή της μόλυνσης βρίσκεται σε αρκετά σημεία στην πόλη.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί πολίτες με ηπιότερα συμπτώματα δεν επισκέφθηκαν το νοσοκομείο, αλλά ακολούθησαν τις οδηγίες των προσωπικών τους γιατρών.

Οι έλεγχοι στρέφονται σε προβληματική παρτίδα κοτόπουλου

Οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, με κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας να πραγματοποιούν ελέγχους σε επτά καταστήματα εστίασης σε διάφορα σημεία της Λαμίας.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι όλα τα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση κοτόπουλου από προβληματική παρτίδα γνωστής εταιρείας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρώτη ύλη είχε διανεμηθεί στις επιχειρήσεις μέσω μεγάλης αλυσίδας τροφοδοσίας.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Νωρίτερα, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας είχε ενημερώσει ότι περισσότεροι από 20 ασθενείς είχαν προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

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«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, αρκετοί ασθενείς που νόσησαν εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.

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