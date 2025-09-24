Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Σίφνο, καθώς στην κατοχή του είχε όπλα και πυρομαχικά, αλλά και σχεδόν 250.000 ευρώ, για τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους.

Στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)

Περίστροφο

Πιστόλι τύπου στυλό

4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)

494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

20 κυνηγετικά φυσίγγια

9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών

2 ξιφολόγχες

2 σιγαστήρες

Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)

Γκλοπ

252.480 ευρώ

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.