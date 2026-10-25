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Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται μετά την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος κατηγορείται για χρηματισμό παρά την άρνηση των ισχυρισμών.

Τρεις μάρτυρες από τον χώρο της διαιτησίας κατέθεσαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους ορισμούς και την αξιολόγηση των διαιτητών στην Ομοσπονδία.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταγγέλλοντας εκδικητικές διαιτητικές αποφάσεις που επηρέασαν την καριέρα του στους πάγκους των ομάδων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, επεκτείνοντας την έρευνα και σε άλλους παράγοντες του αθλητισμού.

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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση των στημένων αγώνων. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον στενό του συνεργάτη και επιχειρηματία που φέρεται να εμπλέκεται στις επίμαχες συνομιλίες πριν από τις αναμετρήσεις. Η σημερινή διαδικασία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης για την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περισσότερο από 8 ώρες.

Ο επικεφαλής της ΕΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως οι καταγγελίες σε βάρος του δεν αποτελούν παρά προϊόν μιας ευρύτερης και οργανωμένης προσπάθειας συγκεκριμένης ομάδας προσώπων να διατηρήσουν τον έλεγχο της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, πίσω από τις καταγγελίες κρύβεται μια μεθοδευμένη επιχείρηση ανατροπής των ισορροπιών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

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Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά του κ. Λιόλιου ζήτησε και κατέθεσαν ήδη τρεις μάρτυρες-«κλειδιά» από τον χώρο της διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέλους της ΚΕΔ και του προέδρου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας. Οι μάρτυρες κλήθηκαν να εξηγήσουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ορισμοί και η αξιολόγηση των διαιτητών, φωτίζοντας τον ρόλο των θεσμικών αλλά και των λεγόμενων «αφανών» παραγόντων.

Η σημερινή απολογία του προέδρου της ΕΟΚ λαμβάνει χώρα λίγες μόλις ώρες μετά την προσωρινή κράτηση του πρώτου κατηγορούμενου που απολογήθηκε για την υπόθεση, του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 820.000 ευρώ σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί χρηματισμού, επιχειρώντας να τεκμηριώσει με έγγραφα τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Προσκόμισε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι από το 2001 μέχρι και το 2026 τα συνολικά του εισοδήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα τη διαιτησία, το δασαρχείο και οικογενειακές πηγές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Υποστήριξε μάλιστα ότι, ζώντας σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη με περιορισμένα έξοδα, επέλεγε να διατηρεί μέρος των αποταμιεύσεών του σε μετρητά στο σπίτι, ενώ χαρακτήρισε απολύτως αναξιόπιστο τον μάρτυρα που κατέθεσε ότι δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, προσκομίζοντας μάλιστα αποδείξεις ότι κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες βρισκόταν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Ωστόσο, καταθέσεις μαρτύρων, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάνουν λόγο για κωδικές ονομασίες και αναφορές σε «γραμμάρια» που, κατά την ερμηνεία τους, παρέπεμπαν σε χρηματικά ποσά ύψους 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ. Επιπλέον, μάρτυρας-κλειδί περιγράφει συναντήσεις σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως στο City Link το 2019 μετά από αγώνα στην Καστοριά, όπου επιχειρηματίας που φέρεται να συνεργαζόταν με τον κ. Λιόλιο φέρεται να παρέδωσε φάκελο με 5.000 ευρώ σε διαιτητή, με τον τελευταίο να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται προγραμματισμένη συνάντηση πριν από το παιχνίδι καθώς «θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά».

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης του 2018 ανάμεσα στον Φάρο Λάρισας και τον Άρη, διαιτητής φέρεται να αποχώρησε αφού απέβαλε τον τότε προπονητή του Άρη, Παναγιώτη Γιαννάκη, κλείνοντας το μάτι στον ιδιοκτήτη της αντίπαλης ομάδας ως «δώρο» για τα 5.000 ευρώ που είχαν προηγουμένως δοθεί σε συνάντηση σε ξενοδοχείο.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει την αντίδραση του ίδιου του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, διαμηνύοντας ότι δεν θα αφήσει αναπάντητα τα «εκδικητικά σφυρίγματα» που σημάδεψαν την καριέρα του στους πάγκους. Ο κ. Γιαννάκης αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή την προσεχή Πέμπτη, προκειμένου να καταθέσει επίσημα όσα έζησε στα παρκέ.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κάνει «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, με σχετική εντολή του προέδρου της, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους έξι κατηγορούμενους της δικογραφίας αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παράγοντες του αθλήματος. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ευρύτερος έλεγχος στον επαγγελματικό αθλητισμό με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χτυπήσει «καμπανάκι» ύποπτων οικονομικών συναλλαγών στον σχετικό αλγόριθμο, δείχνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος παρέμενε ανέλεγκτος για χρόνια.