ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΝΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Η αυλαία της τραγωδίας πέφτει σήμερα, με την τέλεση των κηδειών πέντε εκ των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας επικρατεί βαρύ κλίμα. Στις 11:00 το πρωί αναμένεται να φτάσουν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου οι σοροί τριών νεαρών, όπου συγγενείς, φίλοι και οικείοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Πάλο, τον Κώστα Μαρκόπουλο και τον Δημήτρη Μαρωνίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 13:00.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ημέρα, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Ευκαρπία, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Κεσανίδη. Παράλληλα, στις 13:00, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η κατάσταση των τραυματιών

Την ίδια ώρα, παραμένει η ανησυχία για τον 20χρονο τραυματία που νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», αν και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του ΕΣΥ και χειρουργός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής, ο νεαρός έχει υποστεί τις σοβαρότερες κακώσεις από όλους τους επιζώντες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πήρε εξιτήριο από το ίδιο νοσοκομείο ο 28χρονος τραυματίας, ο οποίος εξέφρασε έντονα στους θεράποντες ιατρούς την επιθυμία να αποχωρήσει, ώστε να μπορέσει να παραστεί στις κηδείες των συνοπαδών του και να τους αποχαιρετήσει.

Την ίδια στιγμή, θετικά κρίνονται τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μπορέσει να κινήσει τα άκρα του, πλην του χεριού που έχει υποστεί κάταγμα.

Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένος, προκειμένου να διατηρείται σε ακινησία και να διευκολύνεται η αναπνοή του λόγω του οιδήματος από τη χειρουργική επέμβαση. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για το αν και πότε θα καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός του.