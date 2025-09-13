Περισσότερα στοιχεία έγιναν γνωστά για την ταυτότητα του νέου που έχασε τη ζωή του στο συγκλονιστικό τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Πόρου-Σκάλας στην Κεφαλονιά.

Ο 23χρονος Νίκος Ρώσσης, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ του νησιού, εργαζόταν σε καφετέρια της Σκάλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθυνόταν προς το σπίτι του μετά τη δουλειά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χαράδρα, σε δύσβατο σημείο κοντά στη θάλασσα.

Τον νεαρό εντόπισε ένας ψαράς και ενημέρωσε το Λιμενικό και την Αστυνομία.

Ποιος ήταν



Ο 23χρονος, κάτοικος Αθήνας, ήταν ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί με τις ομάδες του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και με την Αύρα Αργυρούπολης για μια διετία. Πριν από τη συμμετοχή του στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αθηνών είχε αγωνιστεί με τον Α.Ο. Πρόννων, στον οποίο επέστρεφε φέτος.

Ο Νίκος Ρώσσης είχε περάσει από τις Ακαδημίες Άρσεναλ – Εικοσιμίας στην Κεφαλονιά.

Στο πένθος έχει βυθιστεί τις τελευταίες ώρες η αθλητική οικογένεια του ΑΟΝ Αργυρούπολης.

Οι άνθρωποι του σωματείου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την είδηση του θανάτου του Νίκου Ρώσση μόλις σε ηλικία 23 ετών. Ο Ρώσσης είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΑΟΝΑ τη διετία 2021-2023, πετυχαίνοντας μάλιστα την πρώτη σεζόν με την ομάδα του την άνοδο στη Β’ ΕΠΣΑ. Σε ανάρτηση στη σελίδα της ομάδας στο facebook , οι ιθύνοντες του ΑΟΝΑ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του:

«ΘΛΙΨΗ !!!

Ο Νίκος Ρωσσης δε είναι πια μαζί μας!!!

Ο αθλητής μας Νίκος έχασε χθες με τραγικό τρόπο την ζωή του στα 23 του χρόνια…. σε τροχαίο ατύχημα στην Κεφαλονιά.

Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Το μοιραίο τέλος του νεαρού



Η απουσία του 23χρονου από το σπίτι του προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά, το όχημα εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα από ιδιώτη που επέβαινε σε βάρκα και είδε το αυτοκίνητο μισοβυθισμένο σε χαράδρα, κοντά στην ακτογραμμή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθελοντικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόννων, οι οποίες ανέσυραν τον άτυχο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

