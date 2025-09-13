Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/09/2025) στην Κεφαλονιά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 23χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus.gr, το δυστύχημα αποκαλύφθηκε όταν πολίτης που επέβαινε σε βάρκα εντόπισε το όχημα στα βράχια, κοντά στη θάλασσα, και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, ωστόσο ο νεαρός οδηγός είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος και τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος.