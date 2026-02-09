Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Ευρυτανία το απόγευμα της Κυριακής (8/2/) όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό 300 μέτρων.

Το δυστύχημα συνέβη σε στροφή απέναντι σχεδόν από την Ιερά Μονή Προυσού στο δρόμο προς Τόρνο.

Προσκυνητές φέρεται να είδαν το ασημί όχημα να φεύγει στη χαράδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Αμέσως ειδοποιήθηκε και στήθηκε πολύ δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία.

Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι κατάφεραν να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό του οχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 59χρονο από την περιοχή του Τόρνου. Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το οικείο Τμήμα Καρπενησίου.