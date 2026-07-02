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Σε κλίμα συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ), εκδήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελβετίας–Ελλάδας για την περίοδο Αύγουστος 2023 – Ιούλιος 2026. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, ενώ παρουσιάστηκαν ιστορίες, στοιχεία και αποτελέσματα που αποτυπώνουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του Κέντρου στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης η κα Κωνσταντίνα Παπακώστα, Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η κα Aita Pult, Deputy Head of Mission & Chargée d’Affaires της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα, καθώς και η κα Μίνα Φούντζουλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι πρεσβειών, διεθνών οργανισμών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

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Από το 2014, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας βρίσκεται αδιάλειπτα στο πλευρό των πιο ευπαθών μελών της κοινωνίας μας, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής απασχόλησης και λογιστικής καθοδήγησης. Κατά την τριετή περίοδο της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελβετίας–Ελλάδας, συνολικά 10.351 άνθρωποι ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SolidarityNow, κ. Στέλιος Ζαββός, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, τονίζοντας: «To σημαντικότερο πλεονέκτημα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας είναι ότι δεν παρατηρεί την κοινωνία από απόσταση, αλλά τη συναντά κάθε μέρα. Και με αυτήν την προσέγγιση, το Κέντρο δεν είναι μόνο ένας χώρος παροχής υπηρεσιών, αλλά ένας χώρος όπου η εμπειρία των ανθρώπων μετατρέπεται σε γνώση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρωγούς μας, την Πρεσβεία της Ελβετίας και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία σήμερα και στο μέλλον.» Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του κου Ευθύμιου Βιδάλη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της χρηστής διαχείρισης των πόρων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αξίες που διέπουν το έργο της οργάνωσης.

Η κα Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δήλωσε: «Η σημερινή παρουσίαση αποτελεσμάτων του SolidarityNow επιβεβαίωσε πως η αλληλεγγύη, όταν συναντά τη μέθοδο και τη συνέπεια, μετατρέπεται σε μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο. Πάνω από εκατό χιλιάδες άνθρωποι στηρίχθηκαν από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγγύης της οργάνωσης, με έναν στους τέσσερις ωφελούμενους να βρίσκει δουλειά. Η προστασία των ευάλωτων ανθρώπων αποτελεί θεσμική προτεραιότητα. Η συνεργασία της Πολιτείας, της Κοινωνίας των Πολιτών και των διεθνών μας εταίρων παραμένει το μοντέλο που θέλουμε να ενισχύουμε».

Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντίνα Παπακώστα, Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε: «Το έργο του Κέντρου έχει τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα, ιδίως μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, που σημαίνει α. Επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσης αιτημάτων ασύλου και επιστροφή όσων στερούνται προσφυγικού προφίλ και β. Ένταξη όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Οι δράσεις του Υπουργείου για όσους δικαιούνται διεθνή προστασία δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ένταξη. Η ένταξη αυτή σημαίνει εκπαίδευση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε μικρή ή μεγάλη υποχρέωση, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και να αποτελέσουν μέρος του κοινωνικού συνόλου.»

Αντίστοιχα, ο κος Ηρακλής Μοσκώφ, Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, δήλωσε: «Ήμουν εδώ όταν εγκαινιάστηκε το Κέντρο πριν 13 χρόνια, την περίοδο της κρίσης. Ο Δήμος τότε είχε τη διορατικότητα να κάνει αυτό το οποίο υπηρετούμε όλοι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη συνέργεια ανάμεσα σε χρηματοδότες, το κράτος και την Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Τα τελευταία 13 χρόνια αυτό έχει υπηρετηθεί ιδανικά. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην ελβετική συνεισφορά και στη συνεργασία που έχουμε γιατί διασφαλίζει ότι όλη αυτή η υπεραξία θα έχει μέλλον και θα δώσει περισσότερες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας.»

Από την Πρεσβεία της Ελβετίας, η κα Aita Pult, Deputy Head of Mission & Chargée d’Affaires, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα από τα πιο πετυχημένα έργα του προγράμματος ελβετο-ελληνικής συνεργασίας, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο ή το νομικό τους καθεστώς. Η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε. Η σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος δεν μπορεί να υποτιμηθεί.»

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Τέλος, εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, η κα Μίνα Φούντζουλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας, επισήμανε: «Είχα την τύχη να βρίσκομαι εδώ και όταν, επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη, εγκαινιάστηκε το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η πόλη αντιμετώπιζε τεράστιες προκλήσεις, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έφταναν στη χώρα αναζητώντας διεθνή προστασία και χρειάζονταν άμεση υποστήριξη. Σήμερα βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και βλέπω ότι, παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών, η ανάγκη για τις υπηρεσίες του Κέντρου παραμένει εξίσου επιτακτική. Το Κέντρο Αλληλεγγύης αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα υποστήριξης για την πόλη και τους πιο ευάλωτους κατοίκους της.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό παιχνίδι με τους προσκεκλημένους που οδήγησε σε έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ των επαγγελματιών του Κέντρου. Μέσα σε μόλις ένα λεπτό, κάθε επαγγελματίας ανέδειξε τη σημασία της υπηρεσίας που παρέχει, μοιράστηκε πραγματικές ιστορίες ένταξης και επανένταξης των ωφελούμενων και υπενθύμισε ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια διαδρομή, μια νέα αρχή.

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