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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Παρηγοριάς στα Χανιά, όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με ταξί τύπου βαν. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη κάμερα του ταξί που δημοσιεύει το flashnews.gr, το αυτοκίνητο που κινείται με κατεύθυνση προς Κίσσαμο έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να πέσει πάνω στο ταξί-βαν που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.

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Η σφοδρή σύγκρουση αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα προς το αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω στο διερχόμενο όχημα. Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.