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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου στα Σπάτα, με θύμα μία γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Βασιλέως Παύλου, στο ύψος του κτιρίου όπου στεγαζόταν παλαιότερα η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που κινούνταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

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Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.